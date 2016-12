Schüsse in Kornwestheim Verdächtiger ist nun vernommen

Von red 05. Dezember 2016 - 17:54 Uhr

Polizisten suchen am Sonntag nach Schüssen in Kornwestheim den Tatort ab.Foto: SDMG

Nach Schüssen auf seine Tochter und ihren Bekannten in Kornwestheim stellt sich ein 46-Jähriger der Polizei. Nun hat der Mann teilweise gestanden.

Kornwestheim - Nach Schüssen auf eine 19-Jährige und ihren 28-jährigen Bekannten in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Sonntag hat sich der 46-jährige Vater der jungen Frau teilweise geständig gezeigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte keiner der drei Beteiligten nach der Tat zunächst vernommen werden, weil alle in Krankenhäuser eingeliefert worden waren. Die junge Frau hatte einen Durchschuss in der Wange erlitten. Bei seiner späteren Vernehmung zeigte sich der wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verdächtige 46-Jährige schließlich teilweise geständig. Das Motiv dürfte laut Polizei in zurückliegenden familiären Konflikten zwischen ihm und der Tochter liegen. Der Mann kam in Haft.