Schrecklicher Vorfall in Pforzheim Gegen Vergewaltigung gewehrt und in die Tiefe gestürzt

22. Juni 2017

Eine 29-Jährige wird in der Nacht zum Donnerstag von einem Unbekannten in Pforzheim sexuell bedrängt. Als sie sich wehrt, stürzt sie sechs Meter in die Tiefe und zieht sich schwerste Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.





Pforzheim - Ein bislang Unbekannter soll versucht haben, in der Nacht zum Donnerstag eine 29 Jahre alte Frau unterhalb der Enz-Ufermauer in der Pflügerstraße in Pforzheim zu vergewaltigen. Das Opfer wehrte sich so sehr, dass es über die Brüstung sechs Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei schwerste Verletzungen zuzog.

Wie die Polizei meldet, wurde die Frau gegen 0.50 Uhr mit schwersten Verletzungen in der Pflügerstraße aufgefunden, nachdem eine Passantin ihre Hilferufe vernommen hatte. Die zu diesem Zeitpunkt ansprechbare Frau berichtete, dass sie gegen 0.20 Uhr an der Enz-Ufermauer von einem unbekannten Mann sexuell bedrängt wurde. Als sie ihn abwehren wollte, wurde sie über die Brüstung gehoben und fiel von der sechs Meter hohen Mauer.

Lebensgefahr ist derzeit offenbar nicht auszuschließen

Die 29-Jährige kam mit schwersten Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr ist derzeit offenbar nicht auszuschließen.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklem Teint und kurzem, dunklen Haar. Er sei von normaler Statur und habe zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose mit dunklem T-Shirt getragen. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zur Klärung des genauen Tathergangs bitten die Polizei und die Staatsanwaltschaft etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721/939-5555 zu melden.