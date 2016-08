Schramberg Jahrhunderte alter Bauernhof brennt aus

30. August 2016

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder.





Schramberg - Ein Feuer hat einen Hunderte Jahre alten Bauernhof im Landkreis Rottweil zerstört und einen hohen Sachschaden angerichtet. Das Anwesen in Schramberg sei am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei in Tuttlingen am Dienstag mit. Die drei Bewohner im Alter von 50, 67 und 70 Jahren konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie retten.

Die meisten Tiere des Hauses waren ohnehin auf der Weide. Nur einige Ziegen waren noch in den Stallungen - auch sie konnte der 67-jährige Landwirt rechtzeitig befreien. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Hunderttausend Euro.