Landstraße bei Schorndorf Schwerverletzte bei Frontalcrash

17. Oktober 2017

Auf der Landesstraße zwischen Schorndorf und Schlichten hat sich ein schwerer Frontalzusammenstoß zweier Autos ereignet. Mehrere Personen wurde eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Schorndorf - Auf der Landesstraße zwischen Schorndorf und dem Ortsteil Schlichten (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden gegen 12 Uhr ein 30 Jahre alter VW-Fahrer lebensgefährlich und eine 58 Jahre alte Ford-Fahrerin schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 30-Jährige die Landesstraße in Richtung Schlichten befahren, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Ford einer 58-Jährigen zusammenstieß. Durch die Aufprallwucht schleuderte der VW über die Fahrbahn und stieß hierbei mit einem nachfolgenden Mercedes-Benz eines 57-Jährigen zusammen, ehe er sich überschlug und auf der Fahrbahn liegen blieb.

Zwei Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt

Der 30-Jährige VW-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und die 58-Jährige Ford-Fahrerin schwere Verletzungen. Beide Autofahrer wurden in ihre Fahrzeuge eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt.

An dem VW war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 2000 Euro, an dem Ford wirtschaftlicher Totalschaden von circa 7000 Euro und an dem Mercedes ein Sachschaden von 7000 Euro entstanden. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Landesstraße mehrere Stunden gesperrt

Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, die Straßenmeisterstelle mit einem Fahrzeug und die Polizei mit 4 Streifenbesatzungen vor Ort.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Landesstraße zwischen Schorndorf und Schlichten war bis 16.10 Uhr gesperrt.