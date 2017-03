Schorndorf Exhibitionist onaniert vor Frau in S-Bahn

Von red/dja 23. März 2017 - 16:20 Uhr

Der Mann setzte sich in der S-Bahn einer Frau gegenüber und onanierte.Foto: dpa

Ein junger Mann setzt sich am Dienstag in einer S-Bahn einer 71-Jährigen gegenüber und beginnt zu onanieren. Die Polizei sucht Zeugen.

Schorndorf - Ein Exhibitionist belästigte am Dienstagabend in der S-Bahn auf der Fahrt zwischen Endersbach und Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) eine 71-jährige Frau. Wie die Polizei berichtet, nahm der Unbekannte gegen 18.30 Uhr gegenüber der Frau Platz und onanierte. Dabei holte er seinen Penis auch aus seinem Hosenschlitz hervor. Der Mann verließ in Schorndorf die S-Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Er wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle, glatte, kurze Haare sowie eine schlanke Figur. Er war beige/olivfarben gekleidet und führte einen gleichfarbigen Rucksack bei sich. Weitere Hinweise werden von der Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen genommen. Auch werden etwaig weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden.