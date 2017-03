Schorndorf Beifahrer prügelt auf Radfahrer ein

Von red 03. März 2017 - 10:54 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Vorfall am Dienstag in SchorndorfFoto: dpa

Ein Auto blockiert einen Radweg. Als ein Radfahrer an ihm kopfschüttelnd vorbeifährt, steigt der Beifahrer aus dem Auto und schlägt auf den Radfahrer ein.

Schorndorf - Ein unbekannter Beifahrer eines weißen VW Polo hat am Dienstagnachmittag auf einen Fahrradfahrer eingeschlagen, der auf dem Radweg der Grabenstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) unterwegs war. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der 39-jährige Radfahrer kurz vor 16 Uhr auf dem Radweg in Richtung Heinkelstraße unterwegs und musste auf Höhe der Berufsschule einem VW Polo ausweichen, der auf dem Radweg stand. Hierbei schüttelte der Radfahrer den Kopf. Als Reaktion auf das Kopfschütteln sprang ein Beifahrer aus dem Polo und schlug sofort auf den Radfahrer ein. Der Unbekannte fuchtelte mit einem Messer herum, ehe er wieder in den VW stieg. Der Radfahrer erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesicht.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Auf dem Fahrersitz soll zur Tatzeit eine Frau gesessen haben. Der Täter war circa 28 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke bis kräftige Statur und kurze blonde Haare. Er war bekleidet mit einem weißen Pullover und einer braun-grünen Army-Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/204-0 entgegen.