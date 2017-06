Schoko-Pizza, Beton-Eis und Feenfrisur Das sind die verrückten Trends im Sommer

Von red/dpa 10. Juni 2017 - 06:00 Uhr

Schwarzes Eis, Elfen-Frisur oder Pizza mit Schokolade: Der Sommer in diesem Jahr bringt wieder jede Menge Trends mit sich. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.





Stuttgart/Berlin - Die Sommertrends 2017 bringen einige Überraschungen mit sich. So gibt es beispielsweise in der Mode vor allem bei den Damen eine Rückbesinnung auf vergangene Zeiten. Die Szene-Getränke Hugo und Aperol-Spritz bekommen ebenfalls starke Konkurrenz von Klassikern.

Für die anstehende Urlaubszeit findet sich neben Reisezielen im Süden Europas auch eine Stadt im hohen Norden Deutschlands unter den Favoriten.

Was uns in diesem Sommer an Besonderheiten und neuen, alten Phänomenen wohl begegnen wird – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!