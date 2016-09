Schönstes VfB-Fanfoto gesucht Gewinnen Sie Karten für das Spiel gegen Heidenheim

Von Matthias Kapaun 05. September 2016 - 07:56 Uhr

Mit uns und Hermes können Sie am 4. Spieltag beim zweiten VfB-Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Heidenheim live im Stadion dabei sein. Schicken Sie uns Ihre schönsten VfB-Fanfotos und gewinnen Sie 2x2 Tickets. Die Gewinnerfotos der Saison 2015/16 zeigen wir Ihnen hier auch.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bestreitet am 9. September sein zweites Heimspiel in der Saison 2016/17 gegen den 1. FC Heidenheim - und Sie können live dabei sein!

Weitere Infos zum VfB Stuttgart gibt es hier.

Gemeinsam mit dem Unternehmen Hermes, dem offiziellen Premium-Partner der Deutschen Fußball-Liga (DFL), veranstalten wir - wie in den vergangenen Jahren - eine Fanfoto-Aktion. Und das in der gesamten Saison, also zu jedem der 17 Zweitliga-Heimspiele des VfB. Und in diesem Jahr gibt es sogar 2x2 Tickets zu gewinnen.

Was gibt es aktuell zu gewinnen?

- 2 x 2 Eintrittskarten für das Spiel VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim (4. Spieltag) am 9. September 2016 um 18.30 Uhr

Was müssen Sie dafür tun?

Laden Sie uns einfach Ihre schönsten Fanfotos zum VfB Stuttgart aus der Saison hoch.

Hier die Bilder hochladen »

Das können Fotos vom VfB-Training, von den Auswärtsspielen, aus einer Fankneipe, aus der Mercedes-Benz-Arena, aus dem Urlaub oder Selfies - beispielsweise mit einem VfB-Profi - sein. Das unserer Meinung nach kreativste und schönste Foto gewinnt! Und der Einsender darf mit unseren Tickets den VfB gegen Heidenheim anfeuern.

Geben Sie zusätzlich zu einigen Informationen zum Foto bitte auch Ihren Namen, Ihre Mailadresse und Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie für eventuelle Rückfragen erreichen könnten.

Wichtig:

Die Tickets fürs VfB-Spiel gegen Heidenheim müssen ab Mittwoch, den 7. September, ab 10 Uhr, im Pressehaus in Stuttgart-Möhringen (Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart) abgeholt werden (melden Sie sich einfach an der Pforte).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nächste Chance auf einen Gewinn: VfB Stuttgart - Eintracht Braunschweig am 20. September, 17.30 Uhr (6. Spieltag).