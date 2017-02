Miss-Germany-Kandidatin aus Baden-Württemberg „Miss-Titel öffnet einem Türen“

Stuttgart - Dominique Busch, 21, aus Waldshut-Tiengen ist amtierende Miss Baden-Württemberg. Am Samstag präsentiert sich die Schülerin im Europa-Park Rust gemeinsam mit den anderen Landes-Schönheiten, um die Wahl zur Miss Germany zu gewinnen. Wie sie sich auf die Veranstaltung vorbereitet und was ihr der Titel bedeuten würde, erzählt sie im Interview.

Frau Busch, wie bereitet man sich auf eine Miss-Germany-Wahl vor?

Heute haben wir das Opening geprobt, also den Eröffnungstanz bei der Wahl. Wir waren aber auch zehn Tage auf Fuerteventura, dort hatten wir Medientrainings, dabei lernt man, wie man sich präsentiert. Uns wurden Fragen gegeben, auf die wir uns vorbereiten sollten.

Was sind das für Fragen?

Warum wollen Sie Miss Germany werden, zum Beispiel.

Also warum?

Ich möchte gern mein Bundesland vertreten, und ich hoffe auf einen Sieg, damit ich auch Deutschland vertreten darf.

Das klingt sehr gestelzt. Hand aufs Herz: Warum möchten Sie Miss Germany werden?

Da ich schon seit ein paar Jahren als Model arbeite, wäre es natürlich sehr schön, wenn ich das zum Beruf machen könnte. Ein Miss-Titel öffnet einem Türen.

Momentan machen Sie Ihr Fach-Abi. Das klingt nicht gerade nach Jetset-Leben . . .

Ich finde es wichtig, dass man etwas Festes in der Hand hat. Ich mache das Fach-Abi, um studieren zu können. Wenn ich Miss Germany werden würde, würden die Pläne erst mal nach hinten rücken. Ich bin ja noch jung und habe noch viel Zeit.

Was haben Sie, was die anderen nicht haben?

Meine Eltern waren Weltmeister im Rock-’n’-Roll-Tanzen und haben mich schon früh mit auf die Bühne genommen. Ich liebe es, mich zu präsentieren.

Was sagt Ihr Bauchgefühl: Werden Sie Miss Germany?

Ich geb’ alles und versuch’ es zu rocken.