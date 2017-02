Schönaich Polizei sucht Einbrecher mit Phantombild

Von red/rmu 24. Februar 2017 - 14:25 Uhr

Die Polizei sucht diesen Mann, der in ein Haus in Schönaich eingebrochen sein soll.Foto: Polizei

Bewohner eines Hauses in Schönaich haben am vergangenen Samstag einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer erwischt. Jetzt sucht die Polizei mit diesem Phantombild nach dem Täter.

Böblingen - Die Polizei sucht nun auch mit einem Phantombild einen Einbrecher, der am Samstag, 18. Februar, in ein Haus am südlichen Ortsrand von Schönaich (Kreis Böblingen) eingedrungen ist.

Der Mann hatte das Haus gegen 5 Uhr über die Kellertreppe betreten und war von den Bewohnern im Schlafzimmer überrascht worden. Er könnte flüchten. Der Täter wird als 28 bis 38 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll ein schwarzes T-Shirt sowie eine graue Jeans getragen und Deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07031/1300 entgegen.