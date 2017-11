Schneefall in und um Stuttgart Der weiße Winter gibt ein kurzes Gastspiel

Von Ralf Recklies 30. November 2017 - 17:06 Uhr

Kaum hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt eröffnet, rieselt auch schon leise der Schnee: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Region vom ersten Schneefall des Winters heimgesucht worden. Doch die weiße Pracht ist nur von kurzer Dauer. Von Sonntag an soll es wieder wärmer werden.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Pünktlich zur Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarkts hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch der Winter in Form von Schnee Einzug in der Region gehalten. Nicht nur in den Höhenlagen der Landeshauptstadt sowie in den umliegenden Kommunen war auf Bäumen, Wiesen, Wegen und Straßen erstmals in diesem Winter die weiße Pracht zumindest in den Morgenstunden fast flächendeckend zu finden. Das verzückte so manches Kind, die Autofahrer indes waren von dem Schnee meist weit weniger angetan. Größere Unfälle wegen Schnee oder Glatteis gab es nach Auskunft der Polizei aber nicht.

Mehr zum Thema

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert von Sonntag an steigende Temperaturen

Das Gastspiel der winterlich weißen Pracht ist nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings nur von kurzer Dauer. Während es an diesem Freitag noch leichten Schneefall geben kann, sollen – nach einem überwiegend kalten, weitgehend aber trockenen Samstag – spätestens am Sonntagnachmittag die Temperaturen wieder spürbar steigen: eine Warmfront beschert der Region bis Mitte nächster Woche dann wohl Temperaturen bis zu sechs, sieben Grad Celsius, aber teilweise auch Regen. Noch bis zum Sonntag muss jedoch zumindest in den Abend- und Nachtstunden mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts gerechnet werden – und damit auch mit Glatteis auf den Straßen.