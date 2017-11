Schneefall im Kessel Stuttgart wird zur Instagram-Winterstadt

Von noa 30. November 2017 - 11:48 Uhr

In Stuttgart hat der Schnee die Dächer weiß gepudert. Foto: Nina Ayerle

In Stuttgart hat es geschneit – und prompt ist das Netz voll von Bildern der Stadt, die aussieht, als hätte man sie mit Puderzucker bestäubt. Wir haben ein paar der Fotos zusammengestellt.

Stuttgart - Ein Blick aus dem Fenster hat am Donnerstagmorgen womöglich bei dem ein oder anderen Stuttgarter für einen Überraschungseffekt gesorgt: Frost und Schneefall haben die Dächer in der Stadt weiß gepudert. Kurz vor Beginn der Adventszeit hat also der Winter Einzug gehalten – und zwar nicht nur in der Schwabenmetropole, sondern auch auf Instagram. So haben Stuttgarter User unzählige Fotos der verschneiten Stadt hochgeladen. Hier eine kleine Auswahl:

Der Schnee ist nicht nur in den höheren Lagen heruntergekommen, sondern hat am Morgen auch den Kessel in ein kleines Winterwunderland verzaubert, wie dieses Foto zeigt:

Dieser Instagramer hat während einer Bahnfahrt einen Blick auf die verschneite Stadt erhaschen können – und hat dies im Bild festgehalten:

Auch ein schönes Motiv: Der Stuttgarter Fernsehturm umgeben von Schnee:

Ein Herz für den Winter – der Blick aus dem Pressehaus bestätigt es: natürlich hat es auch in Möhringen geschneit.

Die Hanglagen in Stuttgart sehen aus wie mit Puderzucker bestäubt. Aufgenommen wurde dieses Bild zwischen Hedelfingen und dem Frauenkopf:

Für einen Schneemann reicht es zwar noch nicht ganz, aber zumindest ein bisschen Schnee ist in diesem Stuttgarter Garten liegengeblieben:

„Wie schön“ oder „endlich“ – so kommentieren die User das Foto, das die Kollegen von „Stadtkind“ bei Instagram gepostet haben:

Dieser Post zeigt den Campus der Uni Vaihingen ganz in Weiß: