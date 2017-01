Schnee und Frost So schön ist der Winter in Stuttgart

Von mrz 04. Januar 2017 - 16:47 Uhr

Der Winter hält in Stuttgart Einzug und bringt zunehmend Schnee mit sich. Wir haben die besten Bilder aus der Stadt.





Stuttgart - Die Warnungen am Dienstag ließen schlimmstes Chaos vermuten. Doch die ersten Ausläufer von Sturmtief Axel haben in Stuttgart noch nicht die ganz großen Mengen Schnee mit sich gebracht. Dennoch schneite es am Mittwoch immer wieder (gelegentlich auch stärker), so dass sich in weiten Teilen der Stadt eine zarte Schneedecke ausbreitete.

Unsere Fotografen haben sich unter anderem am Schloss Solitude, in Stuttgart-Vaihingen und am Feuersee umgesehen, aber auch einen Blick auf den Verkehr geworfen und geschaut, wie sich die Grabkapelle aus der Ferne in die weiße Pracht einfügt.

Wie schön der Winter in Stuttgart wirklich ist? Das sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.