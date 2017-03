Schneckentempo bei der Bahn Neuer Bahnhof verzögert sich weiter

Von Philipp Obergassner 15. März 2017 - 12:00 Uhr

Die Baustelle am BahnhofFoto: FACTUM-WEISE

Die Deutsche Bahn führt moderne LED-Lichter als Grund für die Verzögerungen an: Da man neuerdings die Zulassung für energiesparende Leuchten habe, könne man diese auch in der Bahnhofs-Unterführung in Bietigheim einbauen.

Bietigheim-Bissingen - Die Modernisierung des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen kommt wegen Unvorhergesehenem nicht zum Ende. Die Deutsche Bahn führt moderne LED-Lichter als Grund für die Verzögerungen an: Da man neuerdings die Zulassung für energiesparende Leuchten habe, könne man diese auch in der Bahnhofs-Unterführung in Bietigheim einbauen.

Mehr zum Thema

Planerisch wirft dieses Detail aber alles über den Haufen. Denn erst kommt das Licht, dann die Boden- und Wandbeläge, wie der versierte Häuslebauer weiß. Damit aber war der Dezember 2016 als offizieller Fertigstellungstermin nicht mehr zu halten. Und dieser hatte sich bereits deswegen verzögert, weil es Lieferschwierigkeiten bei einem der drei Aufzüge gab. Die offizielle Einweihung soll nun am 24. Mai stattfinden – knapp sechs Wochen nach dem bislang angepeilten Termin an Ostern 2017.

Die Bahn nennt christliche Feiertage gerne als Einweihungstermine

Damit bricht die Bahn mit ihrer Tradition, stets Einweihungstermine rund um christliche Feiertage herum zu nennen. Zunächst galt Weihnachten 2015 als Termin. Lange Gespräche um die Finanzierung zwischen Stadt, Bund, Land und Bahn bewirkten jedoch, dass der Baustart sich um ein Jahr verzögerte. Damit wurde zuerst Ostern 2016 und schließlich Weihnachten 2016 zum neuen Zielpunkt.

Im Angesicht solcher Festtage sei mit „besonderer Milde und Vergebung beim Kunden“ zu rechnen, heißt es in einem internen Strategiepapier, das von einer Verzögerungs-Task-Force um Ronald Pofalla (ehemals CDU, jetzt DB) ausgearbeitet wurde, aber unserer Zeitung nicht vorliegt.

Im Falle von Bietigheim müsse die Milde jedoch hoch sein, wie Beobachter klarstellen: Nicht nur sei nur auf Nachfrage der Stadt ein behindertengerechtes S-Bahn-Gleis installiert worden. Zudem sei Gleis 9 3/4 für den Zug nach Hogwarts nicht wie geplant auf 96 Zentimeter über Schienenhöhe erhöht worden und der 16.50-Zug ab Paddington kollidiere bei der aktuellen Planung mit der S-Bahn aus Karlsruhe. Die Stadt ist indessen so ungehalten ob der verzögerten Verzögerungen, dass man erwägt, das Bundeskanzleramt einzuschalten – wie vergangenen Sommer bei der Pokemon-Plage. Man solle Ronald Pofalla endlich seinen alten Job wiedergeben.

Schlechte Zeitungsberichte setzen Bahn-Projektmanager unter Druck

Das aktuelle Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn soll jedoch, wie aus internen Kreisen der Bahn zu vernehmen ist, dem Bahn-Projektmanager massiv Druck machen wegen schlechter Zeitungsberichte über die Baustelle in Bietigheim („Ich kann deine Presse nicht mehr sehen.“).

Offiziell möchte man sich bei der Bahn zu den Vorwürfen nicht äußern. Man blicke mit Freude auf den Eröffnungstermin. Wer aus dem Norden des Keises zur Feier anreisen möchte, erhalte das Angebot eines „Entschleunigungs-Tickets“ mit der Frankenbahn. Damit könne man noch eine finale Verzögerung in vollen Zügen genießen. Experten vermuten jedoch, dass die neue Funktionstüchtigkeit der Station speziell bei den Aufzügen nicht lang anhalten wird: am Tag nach der Eröffnung ist Vatertag.