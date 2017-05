Schmiererei in Schultoilette Amokdrohung an Vaihinger Schule

Von wdo 17. Mai 2017 - 18:02 Uhr

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gab es am Mittwoch in einer Vaihinger Schule.Foto: dpa

In einer der Schultoiletten eines Vaihinger Gymnasiums war am Dienstag die Schmiererei „Amok 17.05.2017“ entdeckt worden. Eine konkrete Gefährung lag aber nicht vor, die Ermittlungen sind noch im Gang.

Stuttgart - Nach einer vermeintlichen Amokdrohung ist der Schulbetrieb an einem Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen am Mittwoch unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen abgelaufen. In einer der Schultoiletten war am Vortag die Schmiererei „Amok 17.05.2017“ entdeckt worden. „Wir haben mit entsprechenden Maßnahmen reagiert“, erklärte ein Polizeisprecher. Allerdings habe es keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gegeben. Die Schulleitung hatte die Eltern über E-Mail-Verteiler informiert und diese gebeten, ihre Kinder an diesem Tag wie immer an die Schule zu schicken. Ob der Urheber sich einen bösen Scherz erlauben oder um eine Klassenarbeit herumkommen wollte, ist unklar. Die Ermittlungen nach dem Unbekannten dauern an.