Schmerzmittel Schmerzmittel: Sucht auf Rezept?

Von Melanie Maier 21. Januar 2017 - 14:00 Uhr

Hierzulande sind circa 50 000 Arzneimittel erhältlich. Bis zu sieben Prozent von ihnen können süchtig machen.Foto: psdesign1 - Fotolia

Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Medikamenten. Mit leichtfertigen Verschreibungen tragen oft auch Ärzte dazu bei, dass ein Patient süchtig wird.

Stuttgart - Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Rückenschmerzen: Wer den Alltag aufgrund von körperlichen Beschwerden kaum mehr bewältigen kann, ist froh über schmerzstillende Medikamente. Allerdings ist die Einnahme solcher Arzneimittel nicht ganz ungefährlich: Selbst wenn sie ärztlich verordnet und korrekt eingesetzt werden, können sie zu einer Abhängigkeit führen.

In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Das sind etwa fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Insgesamt sind nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit rund 4,7 Millionen Menschen süchtig nach Alkohol, Medikamenten sowie illegalen Drogen. Mit etwa 3,4 Millionen Betroffenen stellt die Alkoholsucht die größte Sparte dar.

Was Schmerzmedikamente so gefährlich macht, ist, dass sie nicht die Ursache des Schmerzes, sondern nur seine Symptome ausschalten. Zudem können sie zahlreiche Nebenwirkungen verursachen. „Bestimmte Schmerzmittel können unmittelbar eine Magenschleimhaut-Entzündung auslösen“, sagt Peter Walger, leitender Arzt für Internistische Intensivmedizin und Infektiologie an den Evangelischen Kliniken in Bonn. Bei einer unkontrollierten Einnahme sei das Risiko von Magenblutungen verdoppelt bis vervierfacht. Nicht selten bleiben Magenblutungen aber unentdeckt, ziehen Eisenmangel und chronische Blutarmut nach sich.

Zwischen vier und sieben Prozent der Medikamente in Deutschland machen abhängig

Bei einer unkontrollierten Einnahme von Schmerzmitteln bestehe darüber hinaus das Risiko, dass die Nieren Schaden nehmen – vor allem bei älteren Menschen. „Auch steigt im Fall von Vorerkrankungen die Gefahr, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden“, sagt Walger.

In Deutschland sind circa 50 000 verschiedene Arzneimittel erhältlich. Zwischen vier und sieben Prozent davon können süchtig machen – darunter Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmittel. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IMS Health ist der Absatz von Schmerzmitteln hierzulande zuletzt leicht gestiegen. 2015 wurden knapp 162 Millionen Packungen Analgetika – so der medizinische Fachausdruck – verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 2,4 Prozent.

Mit leichtfertigen Verschreibungen von Schmerzmitteln tragen häufig auch Ärzte dazu bei, dass ein Patient süchtig wird. „Wir Ärzte stecken in einem Dilemma“, so Marcus Schiltenwolf, Leiter des Fachbereichs Schmerztherapie der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg. „Denn wir wollen unsere Patienten irgendwie zufrieden machen. Dabei sind eine Schmerzklage und ein ausgestelltes Opioidrezept oft Ausgangspunkt für eine Medikamentenabhängigkeit.“