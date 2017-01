Schlossfestspiele Ludwigsburg Philipp Blom hält Eröffnungsrede

Von lai 26. Januar 2017 - 19:00 Uhr

Philipp Blom hat Alain Platel zu seinem Tanztheater „Nicht schlafen“ inspiriert.Foto: Schlossfestspiele

Ludwigsburg - Der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom wird am Donnerstag, 4. Mai, die Eröffnungsrede der Ludwigsburger Schlossfestspiele 2017 halten. Das hat der Intendant Thomas Wördehoff mitgeteilt. Im Fokus der Rede werden Überlegungen über Freiheit und Menschenrechte in einer globalisierten Welt stehen. Der 1970 in Hamburg geborene Autor, der mit Sachbüchern wie „Die zerrissenen Jahre“ oder „Böse Philosophen“ bekannt geworden ist, hat im vergangenen Jahr den Roman „Bei Sturm am Meer“ veröffentlicht. Im Februar erscheint von ihm die Studie „Die Welt aus den Angeln – eine Geschichte der Kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700“, worin er Bezüge zur aktuellen Klimakrise herstellt. Nach Aussage Wördehoffs hat Blom mit seinem Buch „Der taumelnde Kontinent“ auch den flämischen Choreografen Alain Platel zu dessen Tanztheater „Nicht schlafen“ angeregt (zu sehen bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen am 24. und 25. Juni).