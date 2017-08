Unfall bei Möglingen Radfahrer erfasst und schwer verletzt

Von bin 17. August 2017 - 13:16 Uhr

Ein 47 Jahre alter Radfahrer hat ein Auto übersehen – mit schlimmen Folgen. Foto: dpa

Ein Radfahrer und ein Mercedes stoßen bei den Bahngleisen in Möglingen zusammen. Der 47-Jahre alte Radler wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus.

Möglingen - Schwer verletzt ist ein 47-jähriger Radfahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist um 18 Uhr in einen Unfall in Möglingen verwickelt worden. In der Verlängerung zur Münchinger Straße hat ein 36 Jahre alter Mercedesfahrer auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung der Bahngleise den Radler übersehen. Er Stieß bei den Feldabschnitten „Vöhrigen“ und „Holderpfad“ mit dem von links kommenden 47-jährigen Radfahrer zusammen, der entlang der Bahnlinie in Richtung der L1140 fuhr und den Mercedes übersah, der Vorfahrt hatte. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Durch den Unfall zog sich der 47-Jährige, der einen Helm trug, schwere Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.