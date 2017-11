Schlägereien in Ludwigsburg Junge Männer prügeln aufeinander ein

Von bin 24. November 2017 - 12:23 Uhr

In der Myliusstraße Ludwigsburg hat es eine Schlägerei gegeben. Foto: FACTUM-WEISE

Zwei Gruppen beraten in der Myliusstraße nahe des Bahnhofs von Ludwigsburg in Streit. Es kommt zu Handgreiflichkeiten – ein Teil der jungen Männer flieht, wird aber verfolgt.

Ludwigsburg - In der Barockstadt kam es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in der Myliusstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Zunächst gerieten zwei Gruppen auf der Straße in Streit, dann kam es zu körperlichen Übergriffen aus einer der beiden Gruppen heraus. Die Geschädigten flüchteten daraufhin in Richtung Bahnhof. Zwei von ihnen flüchteten in eine S-Bahn und alarmierten von dort die Polizei, zwei weitere wollten sich in einer Gaststätte am Bahnhof in Sicherheit bringen.

Die Angeifer verfolgten sie jedoch dort hin, es kam zu weiterer Gewalt. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter schon über alle Berge. Bei der Personengruppe der Angreifer soll es sich um fünf oder sechs junge Männer gehandelt haben. Zeugen bitte unter 0 71 41 /18 53 53 melden.