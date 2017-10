Schlägerei in Schorndorf Gruppe lauert 30-Jährigem auf

Von red/wei 24. Oktober 2017 - 09:56 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in Schorndorf (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Montagabend lauert eine sechsköpfige Gruppe einem Mann in Schorndorf auf. Dann fliegen die Fäuste, es gibt einen Verletzten. Die Polizei hat schon eine Vermutung, was der Anlass zur Tat gewesen sein könnte.

Schorndorf - Eine „Beziehungsgeschichte“ vermutet die Polizei als Anlass einer Schlägerei, die sich am Montagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat.

Mehr zum Thema

Nach bisherigem Stand hatten gegen 19.15 Uhr sechs Personen in der Johann-Philipp-Palm-Straße einem 30 Jahre alten Mann aufgelauert. Mindestens zwei aus der Gruppe, ein 25-Jähriger und ein 20-Jähriger, sollen dann auf das Opfer eingeschlagen und es „zumindest leicht“ verletzt haben.

Die Schlägerei verlagerte sich in ihrem Verlauf bis zur Kirchgasse. Ob sich auch die anderen Personen aus der Gruppe an der Tat beteiligten und was genau zur Schlägerei geführt hat, versucht die Polizei jetzt herauszufinden.