Fiese Stellenanzeige „Suche: fünf fleißige Männer oder eine Frau“

Von red/dpa 09. Februar 2017 - 15:55 Uhr

Diese Stellenanzeige in Friedrichshafen ist wohl eher als Scherz gedacht.Foto: dpa

Gemeiner Scherz auf Kosten der Männer: Ein Eiscafé in Friedrichshafen sucht fünf fleißige Männer – oder eine Frau. Doch selbst Männer lachen darüber.

Friedrichshafen - Ob da ein Mann seine Bewerbung einreichen würde? „Suche: fünf fleißige Männer oder eine Frau“, steht derzeit auf einem Schild im Schaufenster eines Eiscafés in Friedrichshafen am Bodensee. Die Stellenanzeige sei eher als Scherz gedacht, sagte eine Mitarbeiterin am Donnerstag.

Mehr zum Thema

Es gebe aber oft Kunden, die sie darauf ansprächen und die meisten fänden den Spruch sehr lustig - selbst die Männer.