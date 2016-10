Autor Dario Fo ist tot Ein Störenfried

Von Henning Klüver 13. Oktober 2016 - 10:06 Uhr

Dario Fo ist im Alter von 90 Jahren gestorben.Foto: dpa

Durch seine grotesken Inszenierungen wurde Dario Fo zu einem Ausgegrenzten. Der Gesellschaft hielt er in der sich heil wähnenden Welt des Wirtschaftsaufschwungs einen gnadenlos lächerlichen Spiegel vor. Am Donnerstag ist Fo 90-jährig gestorben.

Rom - Dario Fo hat als Schauspieler und Autor nicht nur das politische Volkstheater Italiens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend beeinflusst – er war auch ein Mann des Volkes. Er kam 1926 in Sangiano bei Laveno auf die Welt und wuchs dort auf. Sein Vater sorgte als Bahnhofsvorsteher des Ortes am Lago Maggiore für den reibungslosen Zugverkehr nach Mailand. Dabei war die Haltestelle Sangiano, wie sich Dario Fo erinnerte, so unbedeutend, „dass die Lokomotivführer häufig vergaßen anzuhalten.“ Den Landstrich unweit der Grenze zur Schweiz bevölkerten Fischer, Schmuggler, aber auch Arbeiter einer nahen Glasfabrik. In den Gastwirtschaften, auf den Plätzen, vor der Kirche oder an der Mole gaben sich Geschichtenerzähler und Fabulierer ein Stelldichein. Von ihnen wie von seinem Großvater mütterlicherseits in den Reisfeldern der Lomellina lernte Dario Fo die ersten Schritte zum volkstümlichen Erzählen. In seinem Erinnerungsbuch „Meine ersten sieben Jahre und ein paar dazu“ (2004) schreibt er: „In jener seltsamen Schmiede der Sprache und des Dialekts besuchte ich, ohne es mir damals klar zu machen, eine einzigartige Universität der Kommunikation.“ Hier sammelte er Erfahrungen, die es ihm erlaubten, zahllose Ausdrucksmuster und ungewöhnliche sprachliche Freiheiten zu nutzen.

Leben als Kunst und Kunst als Leben

Die kamen ihm zu Gute, als er 1951 Studien an der Mailänder Kunstakademie Brera (Bühnenbild) sowie am Polytechnikum (Architektur) abbrach und anfing, Sketche fürs Radio und fürs Theater zu schreiben und selbst aufzuführen. Bei den Arbeiten lernte Dario Fo die bezaubernde Schauspielerin Franca Rame kennen. Franca war in einer Familie des Wandertheaters groß geworden und hatte bereits von klein an auf der Bühne gestanden, die mal auf einer Piazza, mal in einem Kinosaal und mal in einem Vereinsgebäude aufgeschlagen wurde. Durch sie bekam Dario Fo Zugang zu einer volkstümlichen Dramaturgie und Schauspieltechnik, die er dann später meisterhaft ausweiten konnte. Die beiden bildeten bis zum Tod von Franca Rame 2013 eine außergewöhnliche Gemeinschaft, in der Leben zu Kunst mutierte und Kunst zu Leben. Beziehungsprobleme trugen sie am liebsten auf der Bühne aus, etwa in dem späteren Stück „Offene Zweierbeziehung“ (1983).

Mit dieser Frau an seiner Seite wagte sich Dario Fo in immer neue Theaterformen vor. Er mischte Boulevard mit Kabarett und Revue. Er trat auch im Fernsehen auf und politisierte sich. Er wurde mit seinen grotesken Inszenierungen, die der Gesellschaft einen gnadenlos lächerlichen Spiegel vorhielt, in der sich heil wünschenden Welt des Wirtschaftsaufschwunges zu einem Störenfried, den man bald zensierte und etwa aus dem Fernsehen verbannte.