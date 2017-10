Scala Ludwigsburg Kulturhaus ohne eigenes Profil

Von Ludwig Laibacher 25. Oktober 2017 - 16:54 Uhr

Mal Konzerthaus, mal Kino: das Ludwigsburger Scala Foto: factum/Archiv

Mehr Fördergeld bringt das Scala nicht aus der Krise. Eine Programmanalyse ist überfällig.

Kommentar - Das Scala ist einzigartig! So beginnen und enden die meisten Gespräche über das Kulturhaus an der Stuttgarter Straße. Aber sind die Ludwigsburger dabei nicht etwas betriebsblind? Es ist jedenfalls gut, dass die Agentur Actori die Strukturen des Scala einmal mit dem Blick von Fremden unter die Lupe genommen hat. Und, siehe da, die Analyse offenbart, dass einiges zu optimieren wäre. Etwa durch ein Controlling oder das Schaffen eines einheitlichen Profils. Die zentrale Aussage des Gutachtens jedoch lautet: Entweder zahlen die Bürger künftig deutlich mehr Geld für das Scala – und zwar auf Jahre hinaus – oder die Programmmacher passen ihr Angebot an die Finanzdecke an.

Um das wirklich entscheiden zu können, wäre es hilfreich, die Aufgabenstellung für die unabhängigen Gutachter auch auf eine Analyse der Programmgestaltung und eine Bewertung des Konzepts auszuweiten. Denn, das hat die Sitzung des Kulturausschusses gezeigt, nicht nur das Scala-Team auch die Stadträte neigen dazu, am Gewohnten festzuhalten. Ganz so, als wäre schon eine Kurskorrektur das Ende des Scala. Da es jedoch um sehr viel Geld geht, müssen Fragen erlaubt sein – in Bezug auf das Live- als auch das Kinoprogramm.

Warum etwa hält Scala Live nicht nur an dem Musikprogramm alter Prägung (in diesem Monat sind Barclay James Harvest und Julia Neigel die Topacts), sondern auch an der eben erst vom Wissenschaftsministerium abgeschmetterten Idee fest, dem Haus eine soziokulturelle Note zu verpassen? In Sachen Soziokultur gibt es in der Karlskaserne reichlich innerstädtische Konkurrenz, und außerdem prophezeien die Experten, dass auch damit das Haus nicht vollzukriegen ist. Und braucht Ludwigsburg neben dem Caligari und dem Luna wirklich ein drittes Programmkino? Zumal in Zeiten, in denen auch den Blockbuster-Kinos die Puste auszugehen droht? Dem Scala-Kino fehlt ein eigenes Profil.

Das Scala ist ein hervorragender Konzert- und Kinosaal. Die Actori-Analyse hat allerdings auch gezeigt, dass sich dieser Segen schnell in einen Fluch verwandeln kann, denn für viele Veranstaltungen ist der Saal einfach zu groß. Es ist also nötig, weiter nach echten Alternativen zu suchen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Zuschuss zu erhöhen, wäre sicher der falsche Weg. Zuvor muss sich das Scala erneuern.