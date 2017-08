Saudi-Arabien Junge wird nach Macarena-Tanz festgenommen

Von red 23. August 2017 - 12:01 Uhr

Menschenrechtsorganisationen beklagen seit Langem die Situation in Saudi-Arabien. Jetzt wurde ein 14-Jähriger festgenommen, weil er auf einer Straßenkreuzung getanzt hatte. Das Video ging im Netz viral.

Stuttgart - Ein Junge in Shorts und gestreiftem Shirt steht mitten auf einer Kreuzung, macht die bekannten Bewegungen zum 90er-Jahre-Hit „Macarena“ und wackelt mit den Hüften: Zum ersten Mal ist der Clip laut des Online-Portals der Tageszeitung „Die Welt“ zwar schon im vergangenen Jahr im Internet aufgetaucht.

Nachdem er sich in den letzten Tagen aber rasant in den sozialen Netzwerken verbreitete, teilte die Polizei in Saudi-Arabien am Dienstag mit, dass der Junge festgenommen worden sei. Sehen Sie den tanzenden Jungen und die Details zu der Geschichte im Video.