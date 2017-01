Satirischer Blick auf 2017 Jetzt aber her mit der Liebe!

Von Martin Gerstner 02. Januar 2017 - 08:00 Uhr

Der Karikaturist Michael Luz blickt auf die Welt von 2017.Foto: Michael Luz

Nachdem das alte Jahr kübelweise Hass ausgeschüttet hat, müssen sich die Gestirne 2017 zusammenreißen und endlich eine ordentliche Liebeskonstellation am Firmament installieren. Könnte aber schwierig werden, bei all den marodierenden Wutbürgern. Immerhin: Für Donald Trump wird 2017 richtig goldig.

Stuttgart - Die Welt sehnt sich nach Liebe, nach einer Spur des Lichts im tiefen Tal der Wut und Verachtung. Auch diese Redaktion würde gerne einmal jeden Leser an sich drücken, ihm beruhigende Worte ins Ohr wispern und versichern, dass sogar der Menschenfeind im Nachbarhaus, dessen Pedanterie tiefen Selbsthass verrät, seine liebenswerten Seiten hat.

Januar

Doch für die Liebesfähigkeit des Jahres 2017 sind nur Venus, Mond und Merkur entscheidend. Wenn die richtig zueinander stehen, ist alles möglich. Und tatsächlich: Schon der Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus im Januar 2017 ist ein Vorgang intimer Selbstgenügsamkeit. Trump nimmt ein erstes Goldbad in der Wanne und knipst ein Familienfoto im Louis-XIV-Stil. Wenn da nur nicht jener roten Knopf wäre, der das Atomarsenal des Landes kontrolliert. Auf Anraten seiner Berater nähert er sich dem Schalter zunächst nicht näher als zehn Meter. In Hamburg wird zur gleichen Zeit die Elbphilharmonie eröffnet. Jeder Besucher bekommt einen Essensgutschein für 350 Euro. Neureiche, Superreiche und Altreiche löffeln denselben Koriander-Curry-Eintopf und schmiegen sich aneinander. Die Gestirne sind entzückt.

Februar

Bei der Bundespräsidentenwahl scheint der Sieg des Mehrheitskandidaten nur eine Formsache zu sein, nachdem er versprochen hat, die Hälfte der Heizkosten im Schloss Bellevue zu übernehmen. Dennoch stellen sich Tausende von Interessenten ebenfalls zu Wahl. Keiner kann aber die nötige Berufserfahrung in einer Steinmeierei vorweisen. Am 11. Februar 2017 gibt es eine Halbschatten-Mondfinsternis über mehrere Minuten. Über dem amerikanischen Kontinent bleibt es allerdings die nächsten vier Jahre lang dunkel.

März

Mit den Wahlen im Saarland zieht die Demokratie auch in eine der entlegensten Regionen der Welt ein. Die Brexit-Verhandlungen in Brüssel müssen zunächst gestoppt werden weil der britische Außenminister Boris Johnson fehlt. Wenig später wird auf einer Verkehrsinsel ein verwahrlost wirkender blonder Mann aufgegriffen. Bei seinem Anblick flüchten Merkur und Venus in einen entlegenen Winkel der Milchstraße.

April

In Berlin beginnt die internationale Gartenschau. Hauptattraktion ist die weltweit größte innerstädtische Cannabisplantage. Der als farblos kritisierte Bürgermeister Müller lässt sich eine Nacht dort einschließen. Frankreich wählt seinen Präsidenten. Nicolas Sarkozy verschafft sich am späten Abend Zutritt zum Élysée-Palast und kettet sich dort an. Einem herbeigerufenen Schlosser beißt er das linke Ohr ab.

Mai

Der Kauf einer Doppelgarage in Osnabrück bringt die Immobilienblase zum Platzen. Auf dem kompletten Kontinent verbreitet sich eine ziemlich übel ­riechende Kredit-Flüssigkeit. Die EZB wischt feucht durch. Sachsen wählt den Wutbotschafter des Jahres. Er wird ein ganzes Jahr lang auf Veranstaltungen die Botschaft der schlechten Laune verbreiten. Der Mond erwägt übrigens, über Sachsen nicht mehr aufzugehen. Die Sanktionen gegen Russland werden gelockert. Großbritannien darf mit amtlicher Erlaubnis der EU Cheddar-Käse und Schafinnereien exportieren. Hungerrevolten läuten daraufhin das Ende des Regimes Putin ein.

Juni

Donald Trump findet im Oval Office den Schalter, der den Klimawandel stoppt. Weltweites Aufatmen. Die Werbeeinnahmen aus dem Finale der Champions League erreichen eine Höhe von 3300 Metern über dem Meeresspiegel. Der Berg wird unter dem Namen Monte Infantino kartografiert. Die EZB leitet die Zinswende ein. Es kommt sofort zur Hyperinflation. Ein Brötchen kostet zehn Reichsmark, eine Helene-Fischer-CD hat den Gegenwert von fünf Rohdiamanten und einer Stange Zigaretten.

Juli

G-20-Treffen in Hamburg. US-Präsident Trump mietet den großen Konzertsaal der Elbphilharmonie für die Dauer seines Aufenthalts und freut sich über die dafür installierten Gold-Druckspüler. Der Gipfel einigt sich darauf, Hassbotschaften global von der Steuer zu befreien. Astronomen glauben, bei Venus Tränen der Verzweiflung zu sehen.

August

In Stuttgart stoßen Grabungstrupps endlich auf Spuren des jahrelang gesuchten Tiefbahnhofs. Damit kann der Terminplan für das Jahrtausendprojekt eingehalten werden. Auch die Ausbauarbeiten im Weißen Haus in Washington sind fertig. Der Bau verbindet Einflüsse der sowjetrussischen Ornamentik mit dem venezianischen Barock. Wutbürger und Vergessene zahlen beim Besuch die Hälfte.

September

Nach der absoluten Mehrheit für die AfD bei der Bundestagswahl startet ein gewaltiges Konjunkturprogramm. An den Landesgrenzen und zwischen den Köpfen entstehen Mauern. Wegen der Knappheit an Beton wird erwogen, die Elbphilharmonie abzureißen und wiederzuverwerten. Die Wutbürger sind am Ziel, wissen aber nicht mehr, wogegen sie noch pöbeln sollen. Vielen bleibt nur der Rückzug in die private Hölle. Venus schaut traurig in die Wohnzimmer.

Oktober

Die Sanierung der Deutschen Bank schreitet voran. Der Konferenzraum Ackermann wird in Franz-von-Assisi-Lounge umbenannt. Zugleich wird das bei Investmentbankern beliebte Fitschen, also das Hütchenspiel mit Derivaten in der Mittagspause, verboten.

November

Bei den alljährlichen Laternenumzügen kommt es zu schweren Ausschreitungen, weil Eltern einer privaten Kita in Berlin-Mitte den Bastelabend geschwänzt haben sollen. Als sie aus dem Kreis der Marschierer abgedrängt werden, entsteht eine Rangelei, die erst von der Polizei befriedet werden kann.

Dezember

Trump drückt doch den roten Knopf und aktiviert damit die Verbindung zu einem Pizza-Schnelldienst. Er bestellt vier Familienpizzen Kaliber neun Millimeter, doch es gibt keinen mexikanischen Zusteller mehr. Astronomen glauben, ein großes Depot an Glückshormonen im All entdeckt zu heben. Wenn es gelingt, sie auf der Erde auszuschütten, könnte es mit der Liebe im Jahr 2018 klappen. Doch von Merkur, Mond und Venus fehlt jede Spur.