Satirevideo zu Donald Trump Selbst Mordor will nur Zweiter sein

Von red/loj 14. Februar 2017 - 13:00 Uhr

Mordor, das dunkle Land in Tolkiens Mittelerde, reiht sich brav hinter Trumps Amerika ein.Foto: Youtube/Phil Laude

Die lange Reihe mit Satirevideos zu Donald Trumps Slogan „America First“ schlängelt sich in die Welt der Fantasie. Jetzt hat sich eine besonders böse Region gemeldet – und zwar erstaunlich defensiv.

Stuttgart - Als J.R.R. Tolkien sich die Fantasiewelt Mittelerde ausdachte, hat er sicher gedacht, böser und blutrünstiger geht’s nicht mehr. Schließlich breitet sich vom Reich Saurons, des Fürsten der Dunkelheit und des Todes, die Vernichtung über Mittelerde aus, der Kampf dagegen fühlt drei dicke Fantasy-Bände und ist längst Literaturgeschichte.

Umso erstaunlicher erscheint da die Selbsteinschätzung der Regierung von Mordor gegenüber der Trump-Regierung in den USA. In einem Video, das seit einigen Tagen im Internet kursiert, stellt sich Mordor nämlich brav hinter Donald Trumps USA in die zweite Reihe. Das Video gehört zu den zahlreichen Satireclips, die zurzeit auf der ganzen Welt entstehen und Donald Trumps Slogan „America First“ ironisch aufnehmen. Begonnen hatte alles mit einem Video aus den Niederlanden. Auch zu Baden-Württemberg existiert ein solches Video.

Im Video aus Mordor freut sich der Sprecher, dass Mordor im Gegensatz zu den USA bereits eine große Mauer habe, im Gegensatz zum einzigartigen Trump Tower sogar zwei Türme. Die USA hätten den Geheimdienst NSA, der wegen übermäßigen Ausspähens in Verruf geraten ist, Mordor habe das Auge Saurons, das alles sehe. Hobbits seien nur halbe Menschen und damit ein „Fake Volk“. Elfen wiederum seien ein perfekter Ersatz für die in Mordor fehlenden Frauen, weil man sie auch an den spitzen Ohren packen könne.

Sei Donald Trumps Rede zur Vereidigung als US-Präsident („America first!“) entstehen in der ganzen Welt immer mehr Videos, in denen die Rede satirisch aufs Korn genommen wird. Unter anderem hat auch der TV-Satiriker Jan Böhmermann für Deutschland ein solches Video produziert.

Sehen Sie hier das Video der „Regierung von Mordor“.