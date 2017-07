Satire zum G20-Gipfel in Hamburg Tipps für die Polizisten aus dem Südwesten

Von Lukas Jenkner 05. Juli 2017 - 14:51 Uhr

Unter den Tausenden Polizisten beim G20-Gipfel sind auch Beamte aus dem Südwesten. Damit es für die Kollegen besser läuft als für die Partytruppe aus Berlin, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps – dieses geflügelte Wort aus dem Fundus der deutschen Arbeitsethik haben dieser Tage Berliner Polizisten im Vorfeld des G20-Gipfels auf ganz eigene Weise interpretiert. Weil halt so gar kein Dienst war, haben sie gleich doppelt und dreifach Schnaps getrunken. Das Resultat wurde in der ganzen Republik tagelang belacht: Exzessives Trinken, öffentliches Urinieren in Reih und, äh, Glied, eine Polizistin mit Dienstwaffe im Bademantel, ja sogar zum Sex soll es gekommen sein. Was am Ende nun stimmt oder nicht, sei dahin gestellt. Gleichwohl musste die feierwütige Truppe vorzeitig die Heimreise antreten.

Mehr zum Thema

In kommenden Tagen werden nun auch Polizeibeamte aus dem Südwesten für die Sicherheit auf dem G20-Gipfel in Hamburg sorgen. Damit es für die Beamten aus Baden-Württemberg glatter läuft als für deren Hauptstadtkollegen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Worum geht es beim G20-Gipfel? Wir erklären die Zusammenhänge in einem Video: