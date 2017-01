Satire-Videos zu Donald Trump Von Trump-Teletubbie bis „Game of Trump Thrones“

Von Markus Brauer 31. Januar 2017 - 16:56 Uhr

Die Realität ist besser als jede Karikatur: Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.Foto: AP

Donald Trump war schon alles in seinem Leben: Tycoon, Multimilliardär, Showman, Moderator, Wrestler – und jetzt US-Präsident. Wir haben die schrägsten, unverschämtesten und witzigsten Trump-Videos zusammengetragen.

Washington/Stuttgart - Erst wenige Tage im Amt, und schon der neue US-Präsident Donald „Atomic“ Trump für ein Feuerwerk an Präsidialerlassen, Tweets und Gesetzen, die Amerika auf den Kopf stellen und die Welt in Aufregung versetzen. Das Tempo, das der 70-jährige Nachwuchspolitiker vorlegt, ist in der Geschichte der Vereinigten Staaten beispiellos und macht selbst altgediente republikanische Polit-Profis fassungslos.

Es soll aber keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Schon im Jahr 1990 erschien im „Heavy Metal Magazin“ ein Comic, der von Donald Trump handelt, dem schon vor 27 Jahren der Bau einer Mauer angedichtet wurde. Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer. Wenn das nicht prophetisch war.

Wir haben die schrägsten, unverschämtesten und witzigsten Trump-Videos zusammengetragen, die den New Yorker Immobilienmogul gnadenlos durch den Kakao ziehen. Alle entstanden vor der Wahl Trumps zum 45. US-Präsidenten. Ob sich die Macher heute, im Jahr 1 der Trumpschen „Make America Great“-Bewegung – kurz #MAGA – das immer noch trauen würden, sei dahingestellt:

„The Simpsons“-Trump

„Die Simpsons“ ist der Titel der am längsten laufenden US-Zeichentrickserie. In der 2000 in den USA ausgestrahlten Folge „Barts Blick in die Zukunft“ spricht Bart Simpsons Schwester Lisa, die in dieser Episode US-Präsidentin ist, in einem Halbsatz von ihrem Vorgänger Donald Trump. 2015 tritt „The Donald“ in der ebenfalls nur in den USA gezeigten Folge „Trumptastic Voyage“ als Präsidentschaftskandidat auf. Einfach Trumptastic!

Trump Song

In der von dem US-Sender Fox ausgestrahlten Late-Night-Sendung „Animation Domination High-Def, (kurz Fox ADHD) trat 2015 auch Donald Trump mit dem „Trump Song“ auf, eine satirische Verulke auf die Polit-Ambitionen des Multimilliardärs. Entlarvend!

„Teletubbie“-Trump

„Teletubbies“ heißt eine Fernsehserie für Kleinkinder, die von 1997 bis 2001 im Auftrag des britischen TV-Senders BBC produziert wurde und in Deutschland ab 1999 auf dem Kinderkanal KiKA lief. Auch hier ist Donald Trump eine feste Größe. „Schnuckelig!

„You’re fired!-Trump“

Der 70-jährige Trump ist nicht nur ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann, sondern auch Protagonist einer von NBC und ihm produzierten TV-Reality-Show mit dem Titel „The Apprentice“ (Der Lehrling).

Die erste Staffel wurde 2004 gezeigt. Bei dem „13-wöchigen Vorstellungsgespräch“ ging es um die Auswahl eines geeigneten Kandidaten für einen mit 250 000 Dollar dotierten Einjahresvertrag in einem der Unternehmen von Donald Trump. Moderator der Sendung war bis 2015 der Chef, Donald Trump höchstselbst. Ab 2017 wird dessen republikanischer Intimfeind Arnold Schwarzenegger das TV-Format übernehmen. Trumps markantester Spruch in dieser Sendung: „You’re fired, you’re fired, you’re fired!“

Trump als Filmheld

Donald Trump schlüpft in viele Rollen. Seine Wandlungsfähigkeit ist legendär, was Online-Humoristen dazu brachte, ihn als Held von Hollywood-Blockbustern in die Filme einzuschmuggeln.

Trump und die „300“

Trump als Spartaner-König, der im Film „300“ (2006) den Spartanerkönig Donald Leonidas in der Schlacht bei den Thermopylen – Spartaner gegen Perser – 480 v. Chr. mimt. Ganz großes Kino!

„Game of Trump Thrones“

Auch in der hochgelobten TV-Serie bei „Game of Thrones“ darf ein Macher wie Trump natürlich nicht fehlen. In „Winter is coming“ tritt er als Sklavenhändler, Ritter, Lord der Schwarzen Festung und als Lennister-Feldherr auf. Unter Trump wird’s eisig!

„Indiana Jones“ Trump

Kein Witz! „The Donald“ ist auch als Indiana Jones in der gleichnamigen Abenteuerfilmreihe zu sehen. Regisseur Steven Spielberg wird „not amused“ sein!

„Achilles“ Trump

2004 drehte der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen den Historienschinken „Troja“ in Hollywood. Brad Pitt spielte den griechischen Helden Achilles, Eric Bana seine tropjanischen Gegenspieler Hector. Das Duell zwischen beiden wird von Barack Obama (Hector) und Donald Trump (Achilles) nachgespielt. Natürlich obsiegt „The Donald“. Einer der handwerklichen besten und genialsten Trump-Animationen. Unser Top-Favorit!

Donald „Mad Max“

Als „Mad Donald Max“ tritt Trump in dem Action-Streifen „Mad Max: Fury Road“ (2105) auf. Treffender geht’s nimmer!

„Hannibal Lector“ Trump

Gruselig wird es mit Hannibal Donald Lector in „Das Schweigen der Lämmer“, einer Adaption des Hollywood-Kanibalenfilm von 1991 mit Anthony Hopkins als kannibalistisch veranlagter Psychiater Hannibal Lector. Zum Anbeißen!

Alec Baldwin als Trump

Wenn Alec Baldwin in der amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ unter Trumps blonde Haarpracht schlüpft und die Woche Revue passieren lässt, wird es schreiend komisch. Trump selber findet das parodistische Meisterwerk gar nicht lustig. Die Schauspieler-Ikone Baldwin ist seitdem einer seiner Lieblingsfeinde. „Baldwin for President!“

Johnny Depp als Trump

Auch US-Schauspieler Johnny Depp sucht die Nähe zu den Großen und verkörpert in der Filmparodie „Art of the Deal“ Donald Trump. Superwitzig!

Dirk Nowitzki als Trump

Basketball-Star Dirk Nowitzki als Donald Trump? Der Deutsche spielt seit 1998 in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Dallas Mavericks. „Dirk, Making Dallas Great!“

„Satire-Hits Trump Edition“

Die „Satire-Hits Trump Edition“ von Joko und Klaas (Circus HalliGalli) ist ein musikalisches Juwel. Die besten Trump-Hits in einem YouTube-Video gesammelt. Absolut Cool!

Kevin allein mit Trump

Kevin allein bei Trump. Ja . . . Sie sehen richtig: Donald Trump hatte 1992 einen kurzen Auftritt in der Komödie „Kevin – Allein New York“. Als Kevin (Macaulay Culkin) das erste Mal das Plaza Hotel in New York betritt, ist er auf der Suche nach der Lobby. Auf seinem Weg fragt er mehrere Hotelgäste, die ihm entgegen kommen, nach dem Weg. Und ein Gast ist Donald Trump. Da war Trump noch echt süß!

„In Bed with Barack und Donald“

Trump und Obama gemeinsam im Bett im weißen Haus? Auch das gibt es. Anarchisch, geschmacklos, unterirdisch und irre komisch!

Cartoon-Held Trump

Auch als Comic-Held ist Trump eine große Nummer. Im Cartoon „Donald Trump Can No Longer Tweet“ ist der mächtigste Mann verhindert, weil er gerade auf dem Klo sitzt. Herrlich abartig!

Wrestler Trump

„Wrestling ist provokativ, vulgär, inszeniert, postfaktisch. Kurz: der perfekte Sport für Donald Trump. Er überträgt dessen Logik erfolgreich auf die Politik“, schreibt die „Zeit“. Dass Donald Trump anpacken, zeigt er in dieser Szene aus dem jahr 2007, wo er Wrestlemania-Präsident Vince McMahon auf die Bretter schickt. Great! Great! Great!

„Trump the Builder“

Trump und die Mauer: 1990 erschien im „Heavy Metal Magazin“ ein Comic, der von Donald Trump handelt, dem schon vor 27 Jahren der Bau einer Mauer angedichtet wurde. Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer. Trump the Builder – prophetisch!

Trump und die Mexikaner

Mexiko ist als erstes Land in die Schusslinie von Donald Trump geraten. Damit keine Einwanderer mehr aus dem Süden Amerikas in sein gelobtes Land kommen, will er eine 3000 Kilometer (und ebenso hohe Mauer) bauen. Und wer hilft den Mexikanern gegen den Gringo-Mauerbauer? Maria, „The Virgin of Guadalupe“, Mexikos Nationalpatronin. Ein ganz böser Cartoon und für Trump sicher Majestätsbeleidung. Super!

Donald „The Grinch „Trump

Kennen Sie den Grinch? Jene Kreatur mit der grünen Haut, die in einer Berghöhle lebt. Er mag aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Kindheit Weihnachten ganz udn gar nicht. Deswegen stiehlt er in der Verkleidung des Weihnachtsmannes die Geschenke der Bewohner des Nachbarortes Whoville. In der Hauptrolle dieses Cartoons sehen Sie Donald Trump „himself“. „Make Christmas Great Again!“