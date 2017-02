Satire-Videos über Feinstaubalarm Seid Feinstaubhelden!

16. Februar 2017

In ihrem Satire-Video rufen die Stadtisten die Stuttgarter auf, endlich aktiv zu werden – und Feinstaubhelden zu sein.Foto: Youtube/die Stadtisten

Der Feinstaubalarm in Stuttgart ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Grund genug, sich über den andauernden Alarm lustig zu machen. So witzig sind die Anti-Feinstaubalarm-Videos.

Stuttgart - Sie sind bewaffnet mit Kehrbesen, Wischmobs und Handstaubsauger. Laufen unerschrocken Autos hinterher, nur um mit besagtem Staubsauger die giftigen Abgase direkt vom Auspuff abzufangen. In einem neuen Satire-Video machen sich „die Stadtisten“ über den andauernden Feinstaubalarm der Stadt lustig. Ausgestattet mit Atemschutzmasken schrubben, waschen und staubsaugen sie den Marienplatz und verschonen dabei auch vorbeigehende Passanten nicht mit ihrer Reinigungsaktion.

Der Verein selbst versteht sich nicht als Partei sondern als Bürgerverein und will mit eigenen Initativen in der Stadtpolitik mitmischen. In ihrem Anti-Feinstaub-Video mit dem Titel „ Seid Feinstaubhelden“ rufen die Stadtisten ironisch zum Handeln auf: „Darauf zu warten, dass der Feinstaub sich von alleine verzieht, ist sinnlos. Drum seid aktiv. Seid Feinstaubhelden!“, heißt es in der Videobeschreibung.

Dabei sind die Stadtisten mit ihrem Video nicht die ersten, die sich über den Feinstaubalarm in Stuttgart lustig machen. Auch Rapper MC Bruddaal hatte sich schon 2016 dem Thema angenommen – und mit seinem schwäbischen Rap den Feinstaubalarm gedisst. Darin prangert der gebürtige Stuttgarter die Versäumnisse der Stadt an – während er vorbildlich mit dem Fahrrad durch seine Heimatstadt fährt. „Irgendwann ischd Ampel rod am Neckartor und du kriegschd koi Luft mehr und verregschd davor“, ist nur eine von zahlreichen Strophen aus dem Feinstaub-Lied „En Stuttgart isch Feinstaubalarm.“