Sarah Lombardi wieder Single Überraschende Nachricht über Facebook

Von (ili/spot) 08. September 2017 - 07:15 Uhr

Sarah Lombardi konzentriert sich auf ihren Sohn Foto: imago/Future Image

Sarah Lombardi ist Single. Das bestätigt die Sängerin jetzt persönlich auf ihrem Facebook-Account. Wie es ihr damit geht, schreibt sie auch...

Es ist schon eine kleine Überraschung: Sarah Lombardi (24, "I Miss You") ist wieder Single! "Ja ich bin in keiner Beziehung - und damit geht es mir sehr gut!", bestätigt sie ihren neuen Beziehungsstatus gut gelaunt auf Facebook. Eine neue Liebe gibt es wohl nicht in ihrem Leben, denn die Kölnerin lässt ihre Follower auch wissen: "Ich konzentriere mich momentan voll und ganz auf mich und vor allem Alessio. Das Mama sein gibt mir zurzeit alles, was ich brauche um glücklich zu sein", so Lombardi weiter.

Doch der Post hält noch eine Überraschung bereit: Auf dem Foto, das sie in der Country-Metropole Nashville zeigt, ist auch Söhnchen Alessio (2) zu sehen - von vorn und ohne dass sein Gesicht verdeckt wäre. Das gab es bisher nicht.

Alessio stammt aus der Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (25). Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zur Castingshow "DSDS" (2010) kennen. Sie wurden ein Paar und heirateten im März 2013. Im Juni 2015 kam der Kleine zur Welt. Im Herbst 2016 erfolgte die schlagzeilenträchtige Trennung. Sarah Lombardi war seither in einer neuen Beziehung, was sie aber erst im April 2017 bestätigte...