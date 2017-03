Sami Khedira plant Rückkehr VfB-Präsident Dietrich reagiert via Facebook

Von kap 13. März 2017 - 22:07 Uhr

Ex-VfB-Spieler Sami Khedira kann sich eine Zukunft bei den Schwaben vorstellen. (Archivbild)Foto: dpa

Nachdem Sami Khedira in einem Interview verkündet hat, dass er sich eine Rückkehr zum VfB Stuttgart vorstellen kann, hat sich nun auch VfB-Präsident Wolfgang Dietrich via Facebook geäußert. Einige Fans der Roten reagieren außerdem über Twitter auf die Aussagen des Deutschen Meisters von 2007.

Stuttgart - In einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica“ hat Juve-Spieler und Weltmeister Sami Khedira ein Bekenntnis zu seinem Heimatverein VfB Stuttgart abgegeben. Stuttgart sei sein „Herzensclub“ und in Zukuft werde er zurückkehren, „um ihnen zu helfen, vielleicht in einer anderen Rolle“.

Dieses Bekenntnis ist auch bei den Roten nicht unbeobachtet geblieben, und so hat sich VfB-Präsident Wolfgang Dietrich über seinen offziellen Facebook-Account zu Wort gemeldet und dem Deutschen Meister von 2007 eine stets offene Tür beim VfB versprochen.

Und auch VfB-Fans auf Twitter haben auf das Khedira-Interview reagiert:

Khedira du hast alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Jetzt kannsch doch eigentlich wieder zurück kommen 😉 #Khedira #VfB #Stuttgart— Servus Hallo (@servus_hallo) 13. März 2017

Ich werde erst geil, wenn eine Rückkehr als Spieler zur Debatte steht. #Khedira #SammelnfürSami #VfB— Seriouz (@SeriouzRH) 13. März 2017

Zentrales Mittelfeld ist ja auch eine unserer Baustellen. Wäre ein Traum. #Khedira— Mbarakaja'i (@Daniel__1893) 13. März 2017