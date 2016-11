Salmonellen-Fund Rügenwalder Teewurst zurückgerufen

Von red/dpa 25. November 2016 - 19:26 Uhr

In einer Teewurst-Sorte der Firma Rügenwalder sollen Salmonellen gefunden worden sein. (Archivbild)Foto: dpa

Die Firma Rügenwalder Spezialitäten Plüntsch GmbH & Co. KG ruft eine Teewurst zurück. Bei einer Routinekontrolle seien in einer Probe Salmonellen nachgewiesen worden.

Bad Arolsen - Wegen eines Salmonellen-Funds ruft die Firma Rügenwalder Spezialitäten Plüntsch GmbH & Co. KG eine Teewurst zurück. Betroffen sei das Produkt „Rügenwalder Teewurst, fein, geräuchert, 250 g“ mit der Chargennummer 346177 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 26.12.2016 sowie 02.01.2017, teilte das Unternehmen am Freitag im hessischen Bad Arolsen mit. Bei einer Routinekontrolle seien in einer Probe Salmonellen nachgewiesen worden. Vom Verzehr der Produkte aus der betroffenen Charge werde abgeraten. Diese sei vorsorglich aus dem Handel genommen worden.

Kunden können die Wurst „gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben“. Es sei auch möglich, diese an das Unternehmen zu schicken. Nach Angaben eines Sprechers sei das Produkt bundesweit und größtenteils in Discountmärkten verkauft worden.