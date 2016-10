Salier-Schulzentrum in Waiblingen Polizei rückt wegen herrenlosem Benzinkanister an

Von red 12. Oktober 2016 - 14:53 Uhr

Die Polizei rückte an, um den Kanister zu untersuchen.Foto: dpa

Aufregung im Salier-Schulzentrum in Waiblingen: ein herrenloser Benzinkanister mit einem Schlauch und Drähten daran hat am Mittwoch einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Waiblingen - Eine Mülltüte mit einem Benzinkanister hat am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz am Salier-Schulzentrum in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, war dem Hausmeister des Schulzentrums um kurz vor 10.30 Uhr eine Mülltüte mit einem Benzikanister aufgefallen, der auf dem Lehrerparkplatz neben einem Mülleimer stand. An dem fünf Liter fassenden Kanister waren Drähte und ein Schlauch angebracht.

Besitzer des Kanisters gesucht

Die alarmierte Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Schlauch mit Drähten vermutlich um eine Benzinpumpe handelte. Daraufhin wurde der Parkplatz vorsorglich abgesperrt, die Schulleitung informiert und Experten des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Entschärfer konnten kurze Zeit später Entwarnung geben.

Der Schulbetrieb wurde während des Polizeieinsatzes nicht unterbrochen. Vermutet wird, dass ein Unbekannter seinen Müll unerlaubterweise auf dem Parkplatz entsorgt haben könnte. Vorstellbar wäre laut Polizei aber auch, dass der Besitzer ein benzinbetriebenes Modellauto auf dem Parkplatz betrieb und den Kanister vergaß.

Die Polizei bittet Zeugen oder den Besitzer des Kanisters, sich unter Telefon 07151/950-422 zu melden.