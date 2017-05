Saisonrückblick zum VfB Stuttgart Fantastische Fans und spielerische Leichtigkeit

Von Elke Rutschmann 24. Mai 2017 - 11:15 Uhr

Dem VfB Stuttgart gelingt der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Getragen wurde er dabei von seinen Fans und der Offensive. Ein Rückblick.





Stuttgart - Der erste Höhepunkt fand schon vor dem Saisonstart und dem Comeback des Jahres statt. Der Abstieg hatte rund um das Rote Haus in Cannstatt eine erstaunliche Gegenbewegung ausgelöst. Das Umfeld hat den Betriebsunfall als solchen akzeptiert, ohne sich von seinen Lieblingen abzuwenden. Im Gegenteil.

Die sonst so kritischen Schwaben haben sich gegen Bruddeln entschieden und wurden lieber Mitglied. Fast 8000 neue sind in der zweiten Liga hinzugekommen auf jetzt 52 000. Die magische 50 000 wurde am 24. März erreicht. Zudem wurden 25 000 Dauerkarten verkauft, die Sponsoren blieben alle bei der Stange, und beim ersten Zweitligaspiel kamen 60 000 Fans ins Stadion.

Mehr als 50.000 Zuschauer im Schnitt

Das war nur der Anfang. Neben der spielerischen Qualität des Kaders und der Leidenschaft der Mannschaft konnte sich der VfB Stuttgart im Unterhaus vor allem auf sein bemerkenswertes Publikum verlassen. Wer die Heimspiele besuchte, dachte, dass noch immer Bundesliga ist in Stuttgart. Auch wenn die Gegner aus Sandhausen, Aue oder Bielefeld kamen. Und dem 1. FC Köln haben die Fans zudem den Rekord aus der Saison 2013/14 abgejagt, der damals durchschnittlich 46 138 Zuschauer in sein Stadion lockte. In Stuttgart sind es mehr als 50 000. „Die Energie und die Hoffnung, die das fantastische Publikum auf den Platz übertragen, kann Großes entstehen lassen“, sagt VfB-Sportdirektor Jan Schindelmeiser.

Aber auch in der Fremde zeigen die Fans Präsenz. Beim Auswärtsspiel in Nürnberg wurde die Elf von Trainer Hannes Wolf von 20 000 Fans angefeuert. „Das setzt unheimliche Kräfte frei bei der Mannschaft“, sagt Stürmer Daniel Ginczek. Es hat in der Tat geholfen – der VfB drehte ein 0:2 noch in einen 3:2-Erfolg. „Diese Unterstützung von den Rängen ist für die Mannschaft total wichtig und bringt sie immer wieder dazu, bis zum Schluss an sich zu glauben“, sagt der Trainer im Rückblick.