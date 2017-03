VfB Stuttgart Reaktionen auf Ticket-Wahnsinn: „4,5 Stunden für 2 Karten“

Von pav 30. März 2017 - 15:29 Uhr

Die VfB-Heimspiele gegen Dynamo Dresden und den Karlsruher SC sind bereits ausverkauft.Foto: dpa

Am Donnerstag startete der freie Vorverkauf für die letzten Heimspiele des VfB Stuttgart in der laufenden Zweitliga-Saison. Der Ansturm auf die Tickets war riesig – und entsprechend zahlreich auch die Reaktionen der VfB-Fans im Netz.

Stuttgart - Dass die Fans des VfB Stuttgart ihrem Verein auch in der Zweiten Bundesliga die Treue halten würden, war für viele schon zu Saisonbeginn alles andere als überraschend. Schließlich haben die Anhänger des Clubs mit dem roten Brustring bereits in den vergangenen Jahren so einiges über sich ergehen lassen müssen und sich als äußerst leidensfähig erwiesen.

Doch mit einem solchen Ansturm auf die Tickets haben selbst kühne Optimisten nicht gerechnet: Die Roten schicken sich nämlich an, einen neuen Zuschauerrekord in der Zweiten Liga aufzustellen – auch europaweit kann lediglich der englische Traditionsverein Newcastle United mit dem VfB Stuttgart in dieser Hinsicht ein wenig mithalten. Nun, mit dem Start in die letzte Verkaufsphase der Saison, können die Fans Karten für die Begegnungen gegen Union Berlin, Erzgebirge Aue und – so hoffen alle – die finale Aufstiegsfeier am letzten Spieltag gegen die Würzburger Kickers erwerben.

Reaktionen fallen unterschiedlich aus

Während die kommenden beiden Heimspiele bereits ausverkauft sind, wird die Mercedes-Benz Arena allem Anschein nach auch bei den übrigen Partien aus allen Nähten platzen. Jedoch hatten die Fans am Donnerstagvormittag mit einigen Problemen zu kämpfen – der VfB-Server hielt dem Run der Anhänger, nicht zum ersten Mal, nur bedingt Stand. Entsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen der User im Netz aus. Ein Überblick.

Mussten wir erst Absteigen um zu erleben wie Geil unser Verein ist und jeder eine Karte will ? #VfB #wussteesimmerundhabnedauerkarte 💪💪— frinkthefe (@frinkthefe1) 30. März 2017

Es ist vollbracht. 4,5 Stunden 😞 für 2 x Karten gg Union. #VfB— MueD1893 (@MueD1893) 30. März 2017

Aufstehen. Notebook an und Karte für #VfBFCU bestellt. Jeder Tag könnte so angenehm beginnen. #VfB— Jörg K. (@joerg_k) 30. März 2017

Gibt's überhaupt noch Tickets für den letzten Spieltag oder sitzen wir hier unnötig rum und warten? #VfB pic.twitter.com/bRinIwdBp1— beggaaaa (@whatsername1893) 30. März 2017

Für wartende Fans vorm Shop gibts Nougat maultaschen und was gibt es für wartende auf der Vorschaltseite? @VfB ich prangere das an! ;) #VfB— Ben (@BenRenn1893) 30. März 2017

Aktuell ist die Nachfrage nach Tickets für diese Spiele enorm hoch [...]

Ok ich kanns langsam auswendig 🙄🤷🏼‍♀️ #VfB #Vorverkauf— leatb (@lea_Haenni_) 30. März 2017

Als DK-Inhaber schaue ich mir das Treiben mit einem grenzdebilen Grinsen an. #VfB #Tickets— Noch 27 Punkte (@tomalo_de) 30. März 2017

Schon etwas merkwürdig dieser Onlineshop. Bei vielen hier geht gar nichts und ich komm ohne Probleme rein. #VfB— #SVB (@hatguel1893) 30. März 2017

Eins ist klar: Die finalen fünf Spiele des #VfB in dieser Saison werden 300.000 Zuschauer im Stadion sehen. Nicht schlecht für Liga 2.— Markus Merz (@merzerrama) 30. März 2017

Völlig unproblematisch Tickets bestellt. Der Server lief stabil. Das ist nicht mehr mein #VfB-Onlineshop.— Mietmaul (@Das_Mietmaul) 30. März 2017