Saison startet im Schloss Ludwigsburg Das Jahr für Paare im Residenzschloss

Von Patricia Elsner 03. März 2017 - 07:00 Uhr

Das Residenzschloss ist immer einen Besuch wert.Foto: dpa

Die Schlossverwaltung in Ludwigsburg blickt voller Spannung auf das Jahr 2017: das Programm enthält viel Neues, insbesondere für Verliebte. Aber auch so mancher (Auto)Klassiker steht wieder auf dem Plan.

Ludwigsburg - Ausstellungen, Open-Air-Konzerte, Theateraufführungen und eine Hochzeitsmesse: der Veranstaltungskalender des Residenzschlosses ist in diesem Jahr prall gefüllt. „Gerade unseren regelmäßigen und ortsansässigen Besuchern wollen wir stets Neues und Abwechslungsreiches bieten“, sagt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Für 2017 haben wir uns wieder ein hohes Besucherziel gesetzt.“

Anfang des Jahres ist das Programm mit einer Ausstellung von Friedensreich Hundertwasser gestartet. Bis zum 17. April beherbergen die Attikaräume im Neuen Schloss die Ausstellung unter dem Titel „Schönheit ist ein Allheilmittel“. Die Familienführungen durch die Ausstellung seien so beliebt, „dass wir jetzt zusätzlich auch Führungen für Erwachsene anbieten“, sagt Hörrmann. Den Startschuss in die neue Saison gibt eine lange Nacht im Schloss am 18. März. An jenem Samstag haben die Museen und die Schlossgastronomie von 17 Uhr bis um Mitternacht geöffnet. Gewandete Persönlichkeiten aus der Geschichte des Hofes begleiten Besucher durch die Schlossräume. Und am 25. März feiert das historische Dinnertheater Premiere.

Angebote für Verliebte, Verlobte und Verheiratete

Ein Novum ist die Hochzeitsmesse „Ja!“, die am 29. und 30. April im Innenhof des Residenzschlosses stattfindet. Passend dazu gibt es an dem Wochenende „Schlossführungen für Verliebte“ und vergünstigten Eintritt ins Blühende Barock. Außerdem lädt der Schlossverwalter Stephan Hurst am Samstag, 29. April, alle gemischtkonfessionellen Paare, die sich im Schloss das Ja-Wort gegeben haben, zu einem Fest ein. „Wir haben einen Fotografen engagiert und möchten gerne alte Hochzeitsfotos nachstellen. Darum freuen wir uns, wenn die Paare ihre Bilder mitbringen. Vielleicht hat die eine oder andere Dame auch noch ihr Hochzeitskleid aufgehoben“, sagt Hurst. Das Angebot ist Teil des Themenjahrs „Überkreuz. Reformation und Gegenreformation in Klöstern und Schlössern“.

Als Höhepunkte gelten ein Keramiktag am 7. Mai, Retro Classics meets Barock am 17. und 18. Juni und die KSK Music Open vom 26. Juli bis zum 8. August, bei dem Künstler wie Silbermond und Andreas Bourani auftreten werden. Außerdem gibt es erneut eine Lego-Ausstellung im Schloss, vom 27. November bis zum 28. Februar 2018 .

Mit rund 333 000 Besuchern hat das Residenzschloss laut Hörrmann voriges Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. „Besonders freut es mich, dass so viele Schulklassen die Ausstellungen besucht und Führungen mitgemacht haben. Außerdem hat sich die Zahl der Kindergeburtstage verdoppelt“, sagt Hörrmann. Auch die diesjährige Aktion „Küss mich“, bei der Liebespaare in der Woche um den Valentinstag umsonst Schlösser in Baden-Württemberg sehen durften, wenn sie sich davor küssten, war Hörrmann zufolge erfolgreich. „4000 Paare erküssten sich den Eintritt, davon 692 in Ludwigsburg.“