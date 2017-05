Youtube-Star Jenny Marsala und ihr Freund Benni Jud Zwei, die ihre Träume teilen

Von Uwe Bogen 15. Mai 2017 - 17:47 Uhr

Das Musikerpaar Jenny Marsala und Benni JudFoto: Thomas Niedermüller

Ihre Liebesgeschichte hat an der Stuttgarter Musikhochschule begonnen: Youtube-Star Jenny Marsala und der Bassist Benni Jud sind gefragte Newcomer. Die beiden erzählen, wie „intensiv, ereignisreich und emotional“ ihr Leben und ihre Liebe ist.

Stuttgart - „Einen Plan B“, sagt die Sängerin Jenny Marsala, 29, der mit „1 Girl, 13 Voices“ ein viraler Hit mit Millionen Klicks bei Youtube gelungen ist, „gibt es für uns nicht.“ Sie spricht damit ebenso für ihren Freund, den Musiker Benni Jud, 27, der an diesem Mittwoch sein Debütalbum „Honesty“ mit einer zehnköpfigen Band bei einem Release-Konzert im Theaterhaus vorstellen wird.

Jenny und Benni – zwei Herzen brennen für die Musik. Nichts anderes wollen sie. „Für uns gibt es nichts Schöneres, als unsere Träume zu teilen“, schwärmt die 29-Jährige, die den Bassisten bei ihrer Aufnahmeprüfung für die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart kennengelernt hat. Die Anforderungen sind ziemlich hart. Er war damals bereits im dritten Semester und gab mit einer Begleitband von Studenten sein Bestes, damit sie den begehrten Studienplatz erhält.

Den ersten Satz, den Benni Jud zu ihr sprach, hat der heutige Youtube-Star nicht vergessen: „Singst du ,Girls from Ipanema‘ wenigstens auf Portugiesisch?“ Ja, sie sang das Lied in der Originalversion. Und ja, die Sängerin mit Wurzeln aus Italien und der Türkei bestand die Aufnahmeprüfung.

Am Mittwoch wird sie vielleicht noch etwas nervöser sein als ihr Freund, wenn der 27-Jährige um 20 Uhr Stücke seiner ersten CD „Honesty“ im Theaterhaus vorstellt (Karten unter 07 11 / 4 02 07 20). Honesty, die Ehrlichkeit, gilt für seine englischen Texte und für seine eingängige Musik, mit der er direkt und geradeheraus eine lockere Stimmung erzeugt. Schöne Balladen sind darunter, die Stimme ist markant, immer wieder federn die Rhythmen ganz leicht.

Benni hat Bass bei dem Rapper Kollegah gespielt

In seinen jungen Jahren ist Benni Jud ein begehrter Bandmusiker. Das frühere Mitglied des Landesjazzorchesters Baden-Württemberg stand am Bass mit Chris Thompson und dem Südpool Jazz Ensemble sowie mit Rapper Kollegah auf der Bühne. Mit Jenny hat er in Stuttgart sein eigenes Heimstudio, in dem sie ihre Alben aufnehmen und auch andere Künstler produzieren.

„Unser Leben ist sehr intensiv, ereignisreich, turbulent und emotional“, verrät Jenny Marsala, die ihren Eltern für eine „glückliche Kindheit“ äußerst dankbar ist: „Sie gehören einer Gastarbeitergeneration an, die sich aufgeopfert hat, damit die Kinder auch etwas davon haben.“

Ihr Traum sei es schon immer gewesen zu singen, sagt die 29-Jährige. Nicht anders ergeht es ihrem Partner, der als gefragter Newcomer viel im Land unterwegs ist.

Die gemeinsame Leidenschaft für den Beruf verstärkt diese junge Liebe noch. Oft gehen sie getrennte Wege. Wenn sie sich dann nach einer Tour zu Hause in Stuttgart treffen, „erzählen wir uns alles, verstehen ein­ander und geben uns gegenseitig Tipps“.

Beide sagen von sich, den „gleichen Drang und die Berufung“ zu haben, „mit und von der Musik zu leben“. Nein, in diesem aufregenden Leben hat ein Plan B keinen Platz. Wer so viel Talent hat, kommt mit dem Plan A vielleicht ganz nach oben.