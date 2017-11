Sachsenheim im Kreis Ludwigsburg Mann überfährt Hund und flüchtet

Eine ältere Dame geht mit ihrem Hund an der Sersheimer Straße in Sachsenheim spazieren. Ein Fahrzeugfahrer erfasst den Hund. Der Fahrer flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachsenheim - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 14.45 Uhr in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen.

Laut Polizei war eine 69 Jahre alte Frau zusammen mit ihrer angeleinten Hündin entlang der Sersheimer Straße auf einem Gehweg unterwegs. Als die Dame auf dem Gehweg kurz anhielt, rannte ihr Hund plötzlich auf die Fahrbahn und wurde dort von einem vorbeifahrenden Auto erfasst.

Ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Eine Frau fuhr die 69-Jährige und den Hund in eine Tierklinik, wo nur noch der Tod des Terriers infolge innerer Verletzungen festgestellt werden konnte. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht nun dringend nach Zeugen (Telefonnummer: 07042/941-0).