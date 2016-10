Sachsen Kinder verwechseln Hausmeister mit „Horror-Clown“

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 16:11 Uhr

Horror-Clown oder Hausmeister? Kinder einer Schule in Sachsen waren verwirrt.Foto: dpa

Unglückliche Verwechslung: Grundschüler in Sachsen haben der Polizei einen Horror-Clown gemeldet. Doch mit einer Grusel-Attacke hatte der Mann mit Warnweste und Gehörschützern nichts am Hut.

Riesa - Der von Grundschülern am vergangenen Donnerstag im sächsischen Riesa gesichtete „Horror-Clown“ war gar keiner. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen handelte es sich offenbar um den Hausmeister, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Die Achtjährigen hätten den mit Warnweste und Gehörschützern am Kopf ausgestatteten Angestellten „augenscheinlich falsch interpretiert“.

Zunächst hatte es geheißen, dass sich ein als „Clown“ verkleideter Unbekannter mit Baseballschläger vor die Grundschule gestellt hatte. Die Polizei hatte daraufhin bereits mehr Streifen zu den Schulen in der Stadt und deren Umgebung geschickt.

Seit Tagen tauchen in der Bundesrepublik vermehrt als Clown verkleidete Täter auf, die in unheimlichen Kostümen Passanten erschrecken und bedrohen. Zum Teil sind sie bewaffnet. In den USA registrieren die Behörden schon seit zwei Jahren entsprechende Vorfälle.