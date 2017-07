Sabotage-Serie in Stuttgart Polizei fahndet nach dem Türschloss-Saboteur

Von Wolf-Dieter Obst 19. Juli 2017 - 10:01 Uhr

Hier passt der Schlüssel noch ins Schloss – in Feuerbach ist das derzeit nicht selbstverständlich. Foto: dpa-Zentralbild

Und plötzlich ist die Eingangstür unbrauchbar: Womöglich mit Sekundenkleber sorgt derzeit ein Unbekannter in Feuerbach bei Hausbewohnern für großen Ärger. Die Polizei versucht ihm auf die Spur zu kommen.

Stuttgart - Wer ist der seltsame Türschloss-Saboteur – und was sind seine Beweggründe? Seit Tagen geht im Stadtbezirk Feuerbach ein unbekannter Täter um, der Eingangstüren unbrauchbar macht. Dabei verwendet er offenbar einen Klebstoff, der das Öffnen der Türen unmöglich machte. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Am Anfang schien es noch ein einfacher Dummejungenstreich zu sein. Am vergangenen Donnerstag, 13. Juli, machte sich ein Unbekannter in der Schenkensteinstraße an der Zugangstür eines Wohnhauses zu schaffen. Allerdings wollte er nicht einbrechen – eher im Gegenteil. Mit einem „unbekannten Klebstoff“, so heißt es im Polizeiprotokoll, machte er den Schließzylinder der Türunbrauchbar. „Das Öffnen der Türen war nicht mehr möglich“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz.

Und dann wurde eine Serie daraus...

Am Montag zeigte sich, dass mehr hinter der Sachbeschädigung steckt. Erneut spritzte der Unbekannte einen Klebstoff in den inzwischen ausgetauschten Schließzylinder und blockierte damit den Zugang. Dabei beließ er es nicht an dem Haus in der Schenkensteinstraße: In einem Gebäude an der Stuttgarter Straße wurden fünf Zugangstüren zu Wohnungen und einer Praxis sabotiert.

Für die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Feuerbach geht die Arbeit weiter: Am Dienstag wurde der nächsten Fall angezeigt: Diesmal war die Haustür eines Gebäudes an der Feuerbacher-Tal-Straße ins Visier geraten. Der Schaden geht in die Tausende – nicht mitgerechnet der Ärger für die Bewohner, die sich teilweise mit neuen Schlüsseln versorgen müssen.

Womöglich ist das Treiben des Türschloss-Saboteurs aufgefallen. Die Polizei hofft auf entsprechende Hinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich beim Revier Feuerbach unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 38 00 zu melden.