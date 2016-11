S-Bahn Stuttgart Im Rausch auf S-Bahn-Gleise gestürzt

Von Wolf-Dieter Obst 14. November 2016 - 19:59 Uhr

Eine S-Bahn am Bahnsteig: Immer wieder kommt es hier zu gefährlichen Situationen.Foto: dpa

Sie sind sturzbetrunken, im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wieder verunglücken Menschen an S-Bahn-Stationen, fallen im Alkohol- und Drogenrausch auf die Gleise. In Stuttgart hatte zuletzt eine 21-Jährige einen Schutzengel.

Stuttgart - Reichlich Glück gehabt hat eine junge Frau, die im Alkohol- und Drogenrausch am S-Bahn-Halt Schwabstraße im Stuttgarter Westen auf die Gleise gestürzt war: Ein unbekannter Zeuge rettete die 21-Jährige aus dem Gefahrenbereich.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ist der Unfallhergang vom Sonntag gegen 3.30 Uhr noch nicht vollständig geklärt. Offenbar stürzte die 21-Jährige unmittelbar hinter einer S-Bahn der Linie S 1, die in Richtung Kirchheim/Teck unterwegs war. Sie blieb im Gleisbereich liegen, bis ihr ein Zeuge wieder auf den Bahnsteig half. Ob die Frau sich hätte selbst helfen können, ist eher zweifelhaft: „Die Betroffene war mit etwa 1,7 Promille alkoholisiert“, sagt Bundespolizeisprecher Daniel Kroh, „außerdem hatte sie nach eigenen Angaben synthetische Drogen konsumiert.“ Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Nicht der einzige Zwischenfall

Im S-Bahn-Netz häufen sich derzeit die Zwischenfälle am Bahnsteig. Fünf Tage zuvor war ein 51-Jähriger am Bahnhof Bad Cannstatt auf die Gleise gestürzt und schwer verletzt worden, als er eine abfahrbereite S 1 nach Kirchheim/Teck erreichen wollte. Alkohol spielte auch eine Rolle bei einem Sturz aufs Gleis am S-Bahn-Halt Stadtmitte, wo ein 29-Jähriger von einer Bahn der Linie S 4 erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde. Weitere Fälle spielten sich an den S-Bahn-Stationen Hauptbahnhof und Feuersee ab, wo ein 40-Jähriger und eine 47-jährige Frau mit leichten Verletzungen davonkamen.

Manchmal bleiben Betrunkene auch auf dem Boden im Waggon liegen. So wurde am Samstag gegen 15.40 Uhr ein hilfloser Mann in einer S-Bahn der Linie S 2 gefunden, die gerade in der unterirdischen Station Hauptbahnhof eingefahren war. Der Wohnsitzlose hatte 3,5 Promille im Blut. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.