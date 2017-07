S-Bahn im Kreis Böblingen Die S1 fährt sechs Wochen lang nicht

Von Rebecca Baumann 24. Juli 2017 - 16:33 Uhr

In den Sommerferien baut die Bahn erneut an den Gleisen der S-Bahn im Kreis Böblingen. Sechs Wochen lang müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen. Wir erklären, wie man trotzdem ans Ziel kommt.





7 Bilder ansehen

Böblingen - In den Sommerferien kommt es für Bahnkunden im Kreis Böblingen ziemlich dicke: Von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 10. September, sperrt die Bahn den Abschnitt zwischen Böblingen und Herrenberg, um Bauarbeiten durchführen zu können. Bereits in den Oster- und in den Pfingstferien waren die Bautrupps vor Ort und erneuerten Teile des Kiesbetts sowie einige Schienen und Schwellen. Während der Bauarbeiten greift die Bahn wieder auf Busse für einen Ersatzverkehr zurück.

Mehr zum Thema

Ersatzbusse im Nahverkehr

Während der Sommerferien verkehren die S-Bahnen der Linie S 1 nur zwischen Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) und Böblingen. Die Strecke bis nach Herrenberg wird mit Hilfe von Ersatzbussen überbrückt. Sie halten in Böblingen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Halteplatz 14, auf der Hulb in der Hanns-Klemm-Straße, in der Ehninger Bühlallee am Bahnhof, in Gärtringen an der Stuttgarter Straße bei der Einmündung des Dammwegs sowie am Rathaus, in Nufringen auf der Herrenberger Straße an der Einmündung der Kuppinger Straße und am ZOB in Herrenberg. Die Haltestelle in Ehningen sei im Vergleich zur letzten Bauphase verlegt worden, sagte eine VVS-Sprecherin. „Sie lag in den Pfingstferien in der Bahnhofstraße auf der Höhe der Volksbank.“

Die Bahn weist darauf hin, dass sich Fahrgäste, die Ersatzbusse nutzen, auf längere Fahrtzeiten einstellen sollten. Von Böblingen nach Herrenberg benötigten die Busse dem VVS zufolge 39 Minuten. Allerdings habe jeder Bus in Böblingen Anschluss an die S-Bahn. Fahrräder können in Ersatzbussen nicht mitgenommen werden.

Änderungen im Regionalverkehr

Die Züge der Linie R 7, die Stuttgart mit Horb verbinden, fallen zwischen Stuttgart und Herrenberg aus. Fahrgäste sollen bis Böblingen mit der S 1 fahren und dann auf den Ersatzbusverkehr umsteigen. Die Busse halten nur in Böblingen am ZOB am Bussteig 14, bei Ehningen an der Kreisstraße nach Gärtringen an der Kreuzung mit der Hildrizhauser Straße sowie in Herrenberg am ZOB. Sie fahren montags bis freitags zwischen 5 Uhr und 23 Uhr etwa alle 30 Minuten. Samstags und sonntags pendeln sie zwischen 7 und 22 Uhr im Stundentakt.

Betroffene Linie im Fernverkehr

Die Züge der IC-Linie 87 zwischen Stuttgart und Zürich enden und beginnen während der Bauarbeiten in Horb. Für die Strecke von dort nach Stuttgart sollen die Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen. Für Reisende im Fernverkehr halten sie in Böblingen vor dem B&B-Hotel in der Konrad-Zuse-Straße, in Herrenberg starten und enden sie am ZOB, Bussteig eins. Dazwischen stoppen sie nicht.

VVS ändert Regeln für Zeittickets

Während der Sperrung hat der VVS für Fahrgäste mit Zeittickets der Zonen 48, 58 und 68 Sonderregeln ausgearbeitet. So kann man ohne Aufpreis von Herrenberg über Tübingen nach Stuttgart fahren. Auch die S6/S60 könne ohne Aufpreis genutzt werden. Außerdem würden Tickets mit zeitlicher Einschränkung wie das 9-Uhr-Umweltticket 30 Minuten früher gelten. Und wer sonst mit einem Kurzstrecken-Ticket auf der Gäubahnstrecke fahre, könne es unabhängig von der Zahl der Zwischenhalte auf der Ersatzverbindung nutzen.

Bereits in den Osterferien waren die Bauarbeiter mit den Gleisen im Kreis Böblingen beschäftigt. Das Video zeigt Impressionen von der damaligen Baustelle bei Herrenberg.