S-21-Bauarbeiten Ausgedünnter Fahrplan für S-Bahn in Stuttgart

Von Konstantin Schwarz 20. Januar 2017 - 18:11 Uhr

Nicht nur am Hautpbahnhof wird gebaut. Stuttgart 21 trifft auch die Außenbezirke.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Bahn stellt Signale für einen flexibleren Bahnbetrieb auf. An diesem Wochenende kommt es in Stuttgart zu Einschränkungen und Ausfällen, weil zwei statt vier Streckengleise zur Verfügung stehen.

Stuttgart. - Die Bahn stellt entlang der Strecke zwischen Neckarpark und Obertürkheim neue Signale auf. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Für die Gründungen wird eine Ramme eingesetzt. Es kann laut werden, und zwar in den Nächten vom 21. bis 23. Januar, 23./24., 26./27. und 29. auf 30. Januar. An diesem Wochenende kommt es, weil zwei statt vier Streckengleise zur Verfügung stehen, zu Einschränkungen und Ausfällen. Es entfallen laut Bahn einige IC zwischen Stuttgart und München, und mehrere IC/EC zwischen Frankfurt und München. Zwischen Frankfurt und Stuttgart fahren Ersatzzüge. Im Regionalverkehr Stuttgart–Ulm fahren Züge zwischen Stuttgart und Plochingen und in der Gegenrichtung alle zwei Stunden statt stündlich, Verbindungen der Minute 7 ab 6.07 Uhr zum Hauptbahnhof und der Minute 31 ab 6.31 Uhr Richtung Plochingen entfallen am Samstag und Sonntag.

Die S-Bahn ist am Samstag betroffen. Bei der S 1 entfallen ab Plochingen Richtung Schwabstraße die Züge um 8.23 und um 8.53 Uhr, ab Esslingen die Züge ab 9.33 Uhr, alle 30 Minuten bis 14.33 Uhr. In Richtung Esslingen beziehungsweise Plochingen ab Schwabstraße entfallen alle Verbindungen der S 1 ab 9.05 Uhr, und zwar alle 30 Minuten, bis 15.05 Uhr. Damit besteht ganztägig in beide Richtungen ein Halbstundentakt.