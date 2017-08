Rutesheim im Kreis Böblingen Feuerwehrmann angefahren

Von red/rmu 30. August 2017 - 13:18 Uhr

Der 56-Jährige fuhr einen Feuerwehrmann an. Foto: Symbolbild/dpa

Ein 56-jähriger Autofahrer hat einen 22-jährigen Feuerwehrmann in Rutesheim angefahren und verletzt. Letzterer hatte geholfen, eine Straße abzusperren.

Rutesheim - Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 15.45 Uhr einen 22-jährigen Feuerwehrmann angefahren.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 15-Jähriger bei einer Veranstaltung auf dem Rutesheimer (Kreis Böblingen) Feuerwehrstützpunkt am Fuß verletzt und wurde von mehreren Feuerwehrleuten zu einem Auto getragen, um ins Krankenhaus gebracht werden zu können. Dafür wurde die Schillerstraße kurzzeitig gesperrt. Dies missfiel dem 56-Jährigen in einem Toyota offenbar, denn als er sich der Sperrung näherte, begann er der Polizei zufolge offenbar zu hupen, um sich freie Fahrt zu verschaffen. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass er sich kurz gedulden müsse.

Nachdem sich der verletzte Junge im Auto befand, wollte der 22-jährige Feuerwehrmann die Straße wieder verlassen. Genau in diesem Moment fuhr der 56-Jährige an, sodass sein Auto mit dem jungen Mann zusammenstieß. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der 56-Jährige muss mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.