Rugby Nathan Charles: Der Unaufhaltbare

Von Tobias Schall 26. Dezember 2016 - 15:36 Uhr

Ein Vorbild: Nathan CharlesFoto: Getty

Nathan Charles ist mit der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose auf die Welt gekommen. Die Ärzte gaben ihm zehn Jahre. Er hielt sich nicht daran. Heute ist der Australier einer der besten Rugby-Spieler der Welt. Dies ist seine Geschichte.

Stuttgart - Wenn alles so gekommen wäre, wie die Ärzte meinten, wäre Nathan Charles längst tot. ­Nathan Charles kam am 9. Januar 1989 in Sydney, Australien, auf die Welt. Die Ärzte diagnostizierten kurz darauf die unheilbare Erbkrankheit Mukoviszidose. Sie gaben ihm zehn Jahre.

27 Jahre ist das jetzt her.

Der Australier hat sich nicht an die Prognose gehalten. Nathan Charles ist heute 27 Jahre alt und in Down Under ein Sportstar. Wer ist Nathan Charles? Das ist er: „Mein Name ist Nathan Charles. Ich bin professioneller Rugby-Spieler. Ich wurde mit Mukoviszidose geboren.“ Das sagt er in einem Videoclip, in dem er seine außer­gewöhnliche Geschichte erzählt, die außerhalb Australiens noch kaum bekannt ist. Seine Geschichte vom Leben.

Der Australier ist der weltweit einzige Profi mit Mukoviszidose in einer Vollkontaktsportart wie Rugby. Rugby wird gespielt von Muskelbergen auf zwei Beinen, es ist ein andauernder Frontalcrash der Körper ohne jeglichen Schutz. Rugby ist eine der härtesten Sportarten der Welt, ein Sport für Männer mit der Figur eines ­Kleiderschrankes. Für Athleten, deren Physis in der Welt des Sports einzigartig ist. Rugby ist Sport im Grenzbereich.

Nathan Charles hat es bis in die Nationalmannschaft Australiens geschafft. Es ist nicht irgendeine Mannschaft in der Welt des Rugbys, sondern es ist eines der besten Teams der Welt. Aktuell ist das Team ­Dritter der Weltrangliste. 2014 debütierte Charles, kürzlich trug er wieder das Trikot der Wallabies, wie die legendäre Auswahl in Anlehnung an diese in Australien heimische kleine Känguru-Art genannt wird.

The Unstoppable.

Der Unaufhaltbare.

So nennen sie ihn.

Mukoviszidose ist trotz aller Fortschritte auf medizinischem Gebiet noch immer eine unheilbare Stoffwechselkrankheit. Die Lebenserwartung ist aufgrund besserer Therapiemöglichkeiten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sie liegt ­derzeit bei etwa 40 Jahren. Ein heute Neugeborenes mit Mukoviszidose hat eine gute Chance, das Rentenalter zu erreichen. Die Krankheit belastet die Lungen mit zähflüssigem Schleim, entsprechend erschwert wird die Atmung – und entsprechend fordernd ist Leistungssport. „An schlechten Tagen fühlt es sich an, als würde man durch einen Strohhalm atmen“, sagt Charles.