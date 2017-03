RTL-Kuppelshow „Der Bachelor hat mein Weltbild zerstört“

Von Jonas Schöll 23. März 2017 - 12:04 Uhr

Acht Wochen haben 22 Frauen um die Gunst von RTL-Bachelor Sebastian Pannek gekämpft. Am Ende macht eine Kandidatin aus dem Ländle das Rennen. Das Netz kommentierte das Finale gewohnt bissig.





Stuttgart - Jetzt ist es ganz offiziell: Wir sind Bachelor! Die letzte Rose des RTL-“Bachelors“ ist nach Baden-Württemberg gegangen! Im emotionalen Finale der Kuppelshow hat TV-Traumprinz Sebastian Pannek der Kandidatin Clea-Lacy aus dem badischen Rastatt die letzte Rose gegeben.

Die 25-Jährige Bürokauffrau setzte sich damit gegen 22 liebenshungrige Frauen durch, die alle das Herz des RTL-„Bachelors“ erobern wollten. Im Finale stach die Gewinnerin die ebenfalls aus dem Südwesten kommende Konkurrentin Erika Dorodnova aus Geislingen (Göppingen) aus.

Nur ein bisschen Knutschen und Kuscheln

Während in dieser Staffel – bis auf ein bisschen Knutschen und Kuscheln – recht wenig Spektakuläres passierte, hatte es das Finale in sich. Besonders der emotionale Abgang der Zweitplazierten Erika sorgte am Mittwochabend für Unterhaltung auf dem Sofa. Und auch einige Nutzer im Netz diskutierten mit. Anstatt sich für das neue TV-Paar zu freuen, spotteten die meisten User über das ihrer Meinung nach von RTL peinlich inszenierte Liebesspektakel.

Der Bachelor ist verliebt

Nach der Sendung postete der „Bachelor“ auf Instagram gleich ein Foto von sich und seiner Auserwählten Clea-Lacy. Sebastian Pannek ließ seine Fans wissen: „Ich habe gehofft, mich zu verlieben, und es ist passiert. Jetzt vier Monate später sind wir immer noch glücklich zusammen und wir wachsen von Tag zu Tag mehr als Paar.“ Clea-Lacy ist sogar von Rastatt (Baden-Württemberg) zu ihm nach Köln gezogen.

Doch nur wenige Nutzer im Internet scheinen sich für das frischgebackene TV-Pärchen zur freuen. Viele wollten RTL die große Show der Gefühle einfach nicht abkaufen:

Können Eltern stolzer sein, wenn der Sohnemann seine Perle vom #RTL -Escortservice gecastet hat? Muss der letzte Blindgänger sein #bachelor— Verbalkonter (@MystericDragon) March 22, 2017

Diese Sendung hat doch mit der Realität absolut nichts zu tun. Eine furchtbare Schmierenskomödie, mit der #RTL Geld verdient #bachelor — HKowi (@hkowi) March 22, 2017

Der #bachelor hat mein Weltbild zerstört. Was? RTL, das kann doch nicht wahr sein?— Cathy (@MarlboroLiebe) March 22, 2017

P.S. Wann lernt RTL eigentlich, nicht immer die Abservierte als erste zu zeigen? Wo bleibt da die "Spannung"? #bachelor— deniiideniiis (@deniiideniiis) March 22, 2017

RTL gönnt dem frischen Paar ein paar Tage zu zweit in Miami. Die 24 Kameras und dazugehörigen Kameramänner bitte wegdenken. #bachelor — Alice klar ?! (@aliceklar_) March 22, 2017

Viel Aufsehen erregte vor allem der emotionale Abgang der zweitplatzierten Erika. Sie marschierte nach ihrem Korb entschlossen davon, während der verblüffte Bachelor ihr hinterher rennen musste.

Einmal Applaus für den Kameramann für diese Rückwärtsfahrt mit Erika #bachelor pic.twitter.com/b3CCVzBr3k— 104.6 RTL (@1046RTL) March 22, 2017

Und RTL hat noch ein Leben zerstört. Glückwunsch! #Bachelor #bachelor — K i r a ⚓️ (@162kilometer) March 22, 2017

Der Privatsender RTL brachte es mit dem Finale der Kuppelshow auf 3,28 Millionen Zuschauer (10,8 Prozent). Eine Begeisterung, die viele Nutzer im Netz nicht teilen können.

Ich bleib auf ARD #GERENG. Podolski locht 100mal schöner ein als der schmierige #Bachelor! #RTL— FräuleinAntje (@Fraulein_Antje) March 22, 2017

Die ausgeschiedenen #BAchelor Kandidatinnen dürfen beim nächsten #RTL Länderspiel zumindest am Ende des Spielertunnels warten. #gereng — Der Kommentator (@kommentator) March 22, 2017

Krass! Ich habe zum wiederholen Male ne Bachelorstaffel verpasst! Who fucking cares this stupid UnterschichtenRTLscheiss?! #bachelor #RTL— Thomas Jurisch (@JurischThomas) March 22, 2017