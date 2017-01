RTL-Dschungelcamp, Tag 7 Die „grande Familia“ verliert ihr erstes Mitglied

Von Carolin Klinger 20. Januar 2017 - 07:14 Uhr

Gerade hat die Gruppe zu neuem Teamgeist gefunden - da muss das erste Mitglied bereits das Camp verlassen. Ein weiterer Höhepunkt: Hanka überwindet ihre Phobie und geht auf die Toilette. Und Sarah Joelle kämpft mit dem Ekel.





Stuttgart - Tag sieben im Dschungelcamp. Moderatorin Sonja Zietlow stellt zu Beginn der Sendung fest: „Keiner hat aufgegeben.“ Um gleich darauf hinzuzufügen: „Auch Thomas Hässler nicht, den haben wir aufgegeben.“ Der frühere Fußball-Star zeigt sich im Dschungel wenig weltmeisterlich.

Kader Loth brilliert dafür weiter in ihrer Rolle als Drama-Queen. Nach ihrer Dschungelprüfung ist sie zutiefst traumatisiert - und träumt von giftigen Schlangen. Außerdem wird sie von schrecklichen Kopfschmerzen geplagt. Ihre Dschungel-Mitbewohner reagieren mitfühlend - und grölen am Lagerfeuer.

Dagegen blüht eine förmlich auf. War Neurosen-Hanka kürzlich noch das reinste Nervenbündel, schafft sie nach ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung Unglaubliches: Sie geht auf die Dschungel-Toilette. Was sie dabei allerdings mit ihrer Tupperdose gemacht hat, bleibt ihr Geheimnis.

Blutbespritzte Wände und abgezogene Kuhschädel

Natürlich gibt es auch an Tag sieben eine Dschungel-Prüfung mit dem vielversprechenden Namen „Schlachthaus“. Eine passende Prüfung für Sarah Joelle, die bisher vor allem damit beschäftigt war, ihr eigenes Fleisch zur Schau zu stellen. „Eine sehr schmutzige Prüfung“, warnt Dr. Bob. Die Prüfung ist - gemessen an anderen Ekelprüfungen - machbar. Sarah Joelle kämpft sich maulend und jammernd durch verrottete Lebensmittel, Ratten, Spinnen und Fleischabfälle.

Im vorletzten Raum stößt sie endgültig an ihre Grenzen. Blutbespritzte Wände und abgezogene Kuhschädel lassen Sarah Joelle kreischen - doch der Horror steigert sich ins Unermessliche: An der Wand steht eine Rechenaufgabe, die sie lösen soll. Ihre Reaktion: „Keine Ahnung, ich scheiß’ auf Mathe.“ Immerhin sind sieben Sterne am Ende die Ausbeute für das Team. „Bist du stolz auf dich?“, fragt Sonja Zietlow. „Nein“, schmollt Sarah Joelle.

Tiefpunkt

Die Camp-Bewohner analysieren den Grund für Kaders Kopfschmerzen. Frl. Menke fragt: „Hast du abgeführt? Das musst du machen. Sonst bekommst du Kopfschmerzen.“ Kader hat jedoch einen anderen Verdacht: „Ich hab Zwiebeln gegessen. Zwiebeln lösen Migräne aus.“ Der Fall ist klar.

Höhepunkt

Frl. Menke muss die Show verlassen. Auf ihre ungebetenen Ratschläge können die Zuschauer in Zukunft gerne verzichten. Dazu Sonja Zietlow: „Das war ja klar, dass Frl. Menke als erste ‚abgeführt’ wird.“

Beste Sprüche

Nach ihrer Prüfung leidet Sarah Joelle darunter, so viele tote Tiere gesehen zu haben. „Fleisch zu essen, liebe ich aber sehr“, sagt sie. Hankas Fazit: „Ich glaube, die ist auch nicht so im seelischen Gleichgewicht.“

Peinlichster Moment

Gina-Lisa und Marc schwelgen in Erinnerungen an ihre frühere Beziehung. Kommt etwa endlich Romantik im Dschungel-Camp auf? Mitnichten. Vielmehr fühlt sich der Zuschauer peinlich berührt. Vor allem, als Gina-Lisa auch noch anfängt, zu philosophieren: „Man hat viele Höhen und Tiefen erlebt, manchmal mehr Tiefen. Aber jetzt ist alles gut.“ Und sie fügt hinzu: „Jetzt sind wir im Dschungel.“

Spaßfaktor

Die Camp-Bewohner singen sich in Rage: „Wir sind das Team, wir sind das Team, wir sind die grande Familia.“ Das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst nach einer Woche im Camp, die Stimmung ist nahezu euphorisch. Bevor es für den Zuschauer zu unerträglich wird, funkt glücklicherweise Spaßverderberin Hanka dazwischen. Sie springt auf und singt: „Uns wird gar keiner gucken, deshalb wird das Lied nicht populär.“ Damit ist die Stimmung wieder am Boden.

Fazit

Hanka gibt sich alle Mühe, für Unfrieden zu sorgen. Doch bisher reicht es nicht zum großen Zoff. Da sollte in der zweiten Halbzeit des Dschungelcamps mehr gehen.