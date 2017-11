Rottweil Laster kippt um - Fahrer tödlich verletzt

Zwischen Rottweil-Neukirch und der B462 ist ein Lastwagen in einem Kreisverkehr umgekippt. Der 49-jährige Fahrer starb noch am Unfallort.





Rottweil - Der Fahrer eines Zementlasters ist in Rottweil tödlich verunglückt. Der 40-Tonner sei in einem Kreisverkehr nach rechts umgekippt und auf der Fahrbahn liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der 49 Jahre alte Fahrer wurde noch von Rettungskräften aus dem Führerhaus geborgen, starb aber an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend zwischen Rottweil-Neukirch und der B462. Warum der mit Zementpulver beladene Laster umkippte, war zunächst unklar. Der Streckenabschnitt bei Rottweil wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.