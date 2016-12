Rottenburg Umstrittener Kopp-Verlag sponsert nicht nur Lions-Club-Benefizaktion

Von kek 13. Dezember 2016 - 12:12 Uhr

Für einen Benefiz-Adventskalender hat der Kopp-Verlag Büchergutscheine gespendet. Ein Sponsoring, das in Rottenburg auf viel Kritik gestoßen ist.Foto: dpa

Der Rottenburger Kopp-Verlag, der bekannt ist für seine rechtslastigen Publikationen, sponsort einen Adventskalender des Lions Clubs und seit vielen Jahren die Bundesliga-Volleyballer des TV Rottenburg.

Rottenburg - Der für seine rechtslastigen Publikationen bekannte Kopp-Verlag ist Hauptsponsor eines Adventskalenders, den der Rottenburger Lions Club für einen guten Zweck verkauft hat. Finanziell gesehen sei der Kalender, der 2500-mal gedruckt wurde, ein voller Erfolg, sagt Gabi Hailer, die Gründungspräsidentin des Clubs. Ein satter vierstelliger Erlös werde in den Behindertensport fließen. Sorgen macht sie sich um das Image des Lions Clubs: „Ich habe befürchtet, dass das ein Aufreger ist, der uns nicht gut tut.“ Genau das sei nun passiert, die Partnerwahl sei nicht glücklich gewesen. Man habe in der Vorstandschaft darüber abgestimmt, ob der umstrittene Rottenburger Verlag ein geeigneter Sponsor sei, sagt Hailer. Die Entscheidung sei mit 4 zu 3 Stimmen denkbar knapp ausgefallen.

Auch die Volleyballer des TV Rottenburg werden unterstützt

Insgesamt 48 Sponsoren haben sich mit Sachpreisen und Gutscheinen an dem Benefiz-Kalender beteiligt, der Kopp-Verlag ist mit Büchergutscheinen im Wert von 2000 Euro in 19 von 24 Kalendertürchen vertreten. Noch ist nicht klar, ob es nächstes Jahr wieder einen Kalender geben wird. Auch der TV Rottenburg erhält seit vielen Jahren Unterstützung vom Kopp-Verlag. „Er sponsort seit zehn Jahren unsere Volleyballer in der Bundesliga“, sagt Geschäftsführer Norbert Vollmer, „das ist eine sehr verlässliche Partnerschaft.“

Jenseits von Rottenburg steht der Verlag immer wieder in der Kritik. Er ist bundesweit dafür bekannt, dass er rechtspopulistischen und islamophoben Autoren eine Plattform bietet.