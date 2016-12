Rotenwaldstraße in Stuttgart-West Autos krachen ineinander – zwei Verletzte

Von red 15. Dezember 2016 - 17:10 Uhr

Ein BMW-Fahrer fährt in einer Kurve auf der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West in den Gegenverkehr. Zwei Menschen werden verletzt.





Stuttgart-West - Auf der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet.

Wie die Polizei meldet, war ein 21-Jähriger gegen 13.50 Uhr auf der Rotenwaldstraße in Richtung Birkenkopf unterwegs. Er fuhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In einer scharfen Rechtskurve verlor er – vermutlich, weil die Straße nass war – die Kontrolle über seinen Wagen.

Der BMW geriet auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf. Dessen 73 Jahre alter Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro.